美女棋士黑嘉嘉來嘉拍形象片 翁章梁宴請在地特色美食

知名國片「消失的情人節」「哦噢妹」飾演者黑嘉嘉抵嘉！為搶攻網路影音行銷，嘉義縣長翁章梁昨於在地知名庶民美食鵝肉店準備一桌好料宴請黑嘉嘉，兩人互動熱絡，共同品嘗嘉義在地好滋味。

文化觀光局邀約日媒讚譽「千年一遇美女棋士」黑嘉嘉走訪嘉義特色景點拍攝觀光形象影片，她參與演出電影「消失的情人節」在嘉義取景拍攝，希望透過黑嘉嘉引導大家體驗嘉義，加深電影與嘉義的連結，更加提升觀光質感，也把觀光軸線的旅遊意涵更廣泛的讓全台民眾瞭解。

文觀局表示，嘉義縣的平原區雖沒有大山大景，但是旅遊必備的庶民美食絕對少不了，除了鵝肉，更有鳳梨酥、椪皮麵、水上老牌草魚粥、竹下涼麵、大林鎮交流道鴨肉羹、車站前臭豆腐、菜市場上羊肉等不勝枚舉，尤其3月阿里山花季即將到來，邀請鄉親在感受阿里山的櫻花、瑞里的紫藤花之餘，走訪台一線觀光軸線吃遍嘉義獨有的特色美食。

翁章梁說，這次很特別可以跟千年一遇、國際有名的棋手黑嘉嘉來推銷嘉義美食，招待她吃民雄鵝肉，鵝肉鮮甜連黑嘉嘉也忍不住讚嘆好吃！透過名人為嘉義食物加持、互相拉抬，對在地行銷有很大的幫助，歡迎大家都來嘉義玩！