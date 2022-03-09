血庫最缺O型！雲林郵局大送禮 刺激捐血意願

日前低溫影響民眾出門意願，雲林捐血站血庫備存量下降，雲林郵局大方贊助商品卡、洗衣精等捐血禮刺激血量，民眾3月10及11日、18至20日到捐血站捐血即可領取。

台中捐血中心業務組長楊梅英表示，每日所需血量1800袋，民眾捐血意願降，但需求並沒有減少，血袋數量持續減少，血庫逐漸趨於入不敷出，最缺的血型是O型，其次依序A、B、AB等血型。

雲林捐血中心企畫陳修戎表示，台中捐血中心募血來源包括台中、彰化、南投、雲林等縣市，血庫目前還能撐7天，但因平日捐血情形比六、日低迷，呼籲民眾做足防疫，仍可利用時間到捐血站捐血，支持醫療量能。

雲林郵局局長李英傑說，前2天在斗南郵局 、北港郵局舉辦捐血活動共募得200袋血液，3月10、11日及18至20日期間到雲林捐血站，或3月18日在斗六西平郵局捐血，250c.c.可領取收納罐、洗衣精及便利商店50元商品卡，500 c.c.可領雙份。