家庭主婦二度就業 轉職「照顧秘書」獲滿滿成就感

42歲的張晉僖原本是全心照顧家庭的家庭主婦，近年因經濟需求，與孩子討論後決定重返職場，並希望找份能勝任且能兼顧家庭的工作，恰好弘道的「照顧秘書」剛好能滿足這兩項需求，至今工作1年多，在照顧長輩的過程中獲得許多成就感。

弘道老人福利基金會將居家照顧服務員，稱為專業的「照顧秘書」，主要提供照顧、跨領域資源合作、設計豐富生活活動、執行量身訂造的照顧計畫等四大服務，不僅照護身體，更提供涵蓋身心靈之照顧服務。

「腰能彎，就能做照顧秘書。」張晉僖表示，照顧秘書基本的技能仰賴家庭主婦所累積的照顧、家務及簡單備餐等基礎能力和體力，尤其時間管理更是家庭主婦的優勢。

張晉僖，「腰能彎」更意味著服務心態，像他在服務時學會做到尊重但不強迫，順著長輩習慣和個性來照顧，累積照顧技巧經驗才能將服務做得到位、做得好。

張晉僖很提及，很多長輩會客氣表達感謝肯定，有位因中風長期臥床且有失智幾乎無意識的阿嬤，因半側癱瘓而無法自理生活，經長期的服務，從餵食餐點、餵藥、換尿布到肢體關節活動，漸漸讓阿嬤有非常些微的進步，有次服務完，阿嬤緩聲說了「謝謝」，讓他感受與感動都非常深刻。

張晉僖指出，服務長輩是最大的成就感來源，過往身為家庭主婦時，感覺做的事情好像理所當然，遭到弱化的自我價值與能力，反觀來弘道擔任照顧秘書，藉由過往家庭主婦累積的「照顧服務」能力，卻獲得了過往未曾有過的認同和助老力量，也讓張晉僖對自己有了接納與肯定。