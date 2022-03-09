快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家庭主婦二度就業 轉職「照顧秘書」獲滿滿成就感

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
照顧秘書張晉僖為美櫻阿姨修剪頭髮，讓對方相當感動。記者張睿廷／攝影
照顧秘書張晉僖為美櫻阿姨修剪頭髮，讓對方相當感動。記者張睿廷／攝影

42歲的張晉僖原本是全心照顧家庭的家庭主婦，近年因經濟需求，與孩子討論後決定重返職場，並希望找份能勝任且能兼顧家庭的工作，恰好弘道的「照顧秘書」剛好能滿足這兩項需求，至今工作1年多，在照顧長輩的過程中獲得許多成就感。

弘道老人福利基金會將居家照顧服務員，稱為專業的「照顧秘書」，主要提供照顧、跨領域資源合作、設計豐富生活活動、執行量身訂造的照顧計畫等四大服務，不僅照護身體，更提供涵蓋身心靈之照顧服務。

「腰能彎，就能做照顧秘書。」張晉僖表示，照顧秘書基本的技能仰賴家庭主婦所累積的照顧、家務及簡單備餐等基礎能力和體力，尤其時間管理更是家庭主婦的優勢。

張晉僖，「腰能彎」更意味著服務心態，像他在服務時學會做到尊重但不強迫，順著長輩習慣和個性來照顧，累積照顧技巧經驗才能將服務做得到位、做得好。

張晉僖很提及，很多長輩會客氣表達感謝肯定，有位因中風長期臥床且有失智幾乎無意識的阿嬤，因半側癱瘓而無法自理生活，經長期的服務，從餵食餐點、餵藥、換尿布到肢體關節活動，漸漸讓阿嬤有非常些微的進步，有次服務完，阿嬤緩聲說了「謝謝」，讓他感受與感動都非常深刻。

張晉僖指出，服務長輩是最大的成就感來源，過往身為家庭主婦時，感覺做的事情好像理所當然，遭到弱化的自我價值與能力，反觀來弘道擔任照顧秘書，藉由過往家庭主婦累積的「照顧服務」能力，卻獲得了過往未曾有過的認同和助老力量，也讓張晉僖對自己有了接納與肯定。

阿嬤 中風

延伸閱讀

這間公司狂 年薪600萬徵副營運長、200萬搶網路高手

搶才！1111急徵網路高手 兩百萬年薪招手新鮮人

中職／粗獷外形藏「家政魂」 王鏡銘考慮轉職烘焙被吐槽

國小學歷年逾50婦女二度就業 網推「這工作」賺得比你們多

相關新聞

未登記工廠319大限快到 台南市納管率5都第一

工廠管理輔導法規定未登記工廠納管申請期限至今年3月19日將屆，台南市經發局統計，截至3月2日已有66.7%的未登記工廠業...

台南樂活鯤喜灣「藝起來灣」 感受美食魅力

台南市南區鯤喜文化季已從3月登場，首先開跑的是美食講座，接著有「灣的 FOOD-美味食堂」及「食灣夥集-灣裡美食散策」及...

美女棋士黑嘉嘉來嘉拍形象片 翁章梁宴請在地特色美食

知名國片「消失的情人節」「哦噢妹」飾演者黑嘉嘉抵嘉！為搶攻網路影音行銷，嘉義縣長翁章梁昨於在地知名庶民美食鵝肉店準備一桌...

血庫最缺O型！雲林郵局大送禮 刺激捐血意願

日前低溫影響民眾出門意願，雲林捐血站血庫備存量下降，雲林郵局大方贊助商品卡、洗衣精等捐血禮刺激血量，民眾3月10及11日...

家庭主婦二度就業 轉職「照顧秘書」獲滿滿成就感

42歲的張晉僖原本是全心照顧家庭的家庭主婦，近年因經濟需求，與孩子討論後決定重返職場，並希望找份能勝任且能兼顧家庭的工作...

紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季明登場 大久保麻梨子代言

春天百花開！嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季、梅山鄉瑞里風景區紫藤花季，明天同步登場，紫藤花季賞花期明天起到4月10日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。