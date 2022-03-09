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紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季明登場 大久保麻梨子代言

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉瑞里風景區紫藤花季明天登場，縣府文化觀光局再度邀請日本藝人大久保麻梨子代言，扮演紫藤女神，後天上午在瑞里紫藤公園，與縣長翁章梁宣傳行銷，圖為2014年大久首次擔任紫藤花代言人。圖／嘉縣府提供
嘉義縣梅山鄉瑞里風景區紫藤花季明天登場，縣府文化觀光局再度邀請日本藝人大久保麻梨子代言，扮演紫藤女神，後天上午在瑞里紫藤公園，與縣長翁章梁宣傳行銷，圖為2014年大久首次擔任紫藤花代言人。圖／嘉縣府提供

春天百花開！嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季、梅山鄉瑞里風景區紫藤花季，明天同步登場，紫藤花季賞花期明天起到4月10日，縣府文化觀光局再度邀請日本藝人大久保麻梨子代言，扮演紫藤女神，後天上午在瑞里紫藤公園，與縣長翁章梁共同漫步紫藤花間，為花季宣傳行銷。

「準備好三月再衝一波花海了嗎？」文觀局說，瑞里紫藤花季賞花期明起到4月10日，讓遊客邊賞景，邊品味在地高山咖啡香，還有Pro級精緻美味的山野養生風味餐，以當季食材加上創意料理，竹崎鄉、梅山鄉瑞里、瑞峰村，處處都有賞花點。

賞花期還能讓住宿遊客，在夢幻紫色花花世界裡甦醒，看見清晨第一道光，從紫藤花棚架隙縫灑落在花香中，悠閒地吃著豐盛清新的早餐，讓你被滿滿的被幸福感包圍！

去年紫藤花季開幕，走動漫風，縣長翁章梁在源興宮前廣場，扮裝成「鬼滅之刃」動漫主角炭治郎，為花季代言，會場動漫場景再現，今年走浪漫風情，安排時尚婚紗走秀 ，翁章梁將與紫藤女神大久保麻梨子共同為花季開鑼宣傳。

2014年，縣府首度邀請日籍藝人大久保麻梨子，擔任紫藤花代言人，帶遊客遊瑞里，賞紫藤，大久去年底再受邀與翁章梁，共同為2021「高山茶都‧嘉義」宣傳，在中埔鄉金蘭分部擔任1日導覽員，後天第三次來嘉代言。

紫藤屬藤蔓科植物，1930年由日本引進，適合生長在高冷環境。瑞里海拔1000公尺，環境純淨無污染，盛開的紫藤花花色濃郁，花穗飽滿，3月紫藤盛開時，一串串紫色風鈴懸掛在空中，微風輕撫，生姿搖曳，美不勝收。

日本藝人大久保麻梨子(右)去年底受邀與縣長翁章梁（左），共同為2021「高山茶都‧嘉義」宣傳，在中埔鄉金蘭分部擔任1日導覽員。圖／嘉縣府提供
日本藝人大久保麻梨子(右)去年底受邀與縣長翁章梁（左），共同為2021「高山茶都‧嘉義」宣傳，在中埔鄉金蘭分部擔任1日導覽員。圖／嘉縣府提供

紫藤花 瑞里 翁章梁

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