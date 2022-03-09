台南樂活鯤喜灣「藝起來灣」 感受美食魅力

台南市南區鯤喜文化季已從3月登場，首先開跑的是美食講座，接著有「灣的 FOOD-美味食堂」及「食灣夥集-灣裡美食散策」及「鯤喜灣風味餐」，還有「文化走讀x田園瓜牛樂」、「鯤鯓海味小旅行」等活動，名額有限，趕緊報名。

南區區長蕭琇華表示，灣裡地區美食遠近馳名，今年以「灣的FOOD」口號，推出「灣來說菜-餐桌上的鯤喜灣」美食講座、「灣的FOOD-美味食堂」、「食灣夥集-灣裡美食散策」及「鯤喜灣風味餐」美食系列活動。美食講座已登場，由美食作家及國宴主廚，用說菜的方式讓大家從料理認識鯤喜灣。

「灣的FOOD-美味食堂」將灣裡小吃精心包裝五星級餐盒，一次吃遍在地美食；搭配「食灣夥集」小旅行，由美食達人帶領，沿著灣裡巷弄，探究道地的灣裡小吃，感受美食魅力。

年年爆滿的「鯤喜灣風味餐」晚宴，今年限量80桌；此次辦桌料理搭配灣裡眾家小吃，伴隨老拓樂團FULL BAND演出，不一樣的在地風味餐菜色，喜愛美食的您絕對不能錯過。

地方體驗文化項目，有灣裡的「文化走讀x田園瓜牛樂」及「田園瓜牛樂」遊程，提供走讀地方人文景觀、童玩活動與採地瓜坐牛車等多樣地方體驗。

「鯤鯓海味小旅行」則帶領遊客欣賞融合大量海洋意象的194巷藝術巷弄、巡禮隱藏濱海村落中的小提琴工廠，並體驗在地剝蚵活動。「喜樹悠趣體驗行」將由喜樹國小導覽員帶遊客漫遊老街，加碼喜樹義美香麵粉酥跟黃槿葉拓印小提袋手作體驗。

3月26、27日活動現場還有結合科普「工藝」與文化「藝術」的「藝起解謎鯤喜灣」大地遊戲，遊玩中探索鯤喜灣人文特色，享受自造遊戲樂趣。不想錯過豐富遊程與美食活動的朋友請到公所臉書或上專屬報名網站，挑選喜愛的遊程參加活動洽詢專線：南區區公所 (06-2635498)，梁先生。