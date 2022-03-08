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嘉市規畫建7層「西區區政大樓」 黃敏惠盼中央提升補助
嘉義市西區區公所目前辦公廳舍頻頻被反映位置洽公不便、停車位不足等問題，市長黃敏惠決定覓地新建，規畫工程總經費約4億元，但中央補助經費最高1億元，由於近年工程原物料上漲，黃敏惠籲請中央應正視此現實、提高補助金額，以利新的西區區政大樓儘速完工啟用；立委王美惠明將邀內政部等會勘。
民政處長劉美鳳說，西區區公所1990年成立後，辦公廳舍原本設置在嘉雄陸橋下，歷經921、1022大地震，辦公廳舍結構受損，2000搬遷至興嘉市場大樓，迄今22年，現行廳舍結構安全已不符目前耐震法規等，且位於西區偏南，居住西區北部民眾洽公不便，停車位置不足等問題。
市府表示，新建西區區政大樓基地位在友愛路與德安路口，面積總計1775平方公尺，將建地上7層，地下2層的綜合區政大樓，包括西區區公所、西區戶政事務所，西區托育資源中心將遷入，另將新設公共托嬰中心。
新建西區區政大樓工程總經費預估3億8000萬元，市府已向中央爭取補助先期規畫100萬元，更全力爭取內政部列入前瞻補助計畫興建工程並給予高額補助。
市府表示，西區區政大樓目前已進入細部設計，若完工啟用，將是嘉市西區的空間亮點，也是都會次核心再造區政中心的完成，更是啟動整體都市環境的再造。
另外，有關本市人行道改善部分，市府表示，積極爭取營建署「提升道路品質計畫2.0」，補助辦理「嘉義市吳鳳北路（林森西路至垂楊路）人行道改善工程」及「嘉義市興業西路（民生北路至興業地下道）人行道改善工程」，2案共計約1.39億元，已於今年2月22日由營建署召開評選會，待營建署核定補助後，將辦理後續發包，以優化人行空間。
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