嘉市規畫建7層「西區區政大樓」 黃敏惠盼中央提升補助

嘉義市西區區公所目前辦公廳舍頻頻被反映位置洽公不便、停車位不足等問題，市長黃敏惠決定覓地新建，規畫工程總經費約4億元，但中央補助經費最高1億元，由於近年工程原物料上漲，黃敏惠籲請中央應正視此現實、提高補助金額，以利新的西區區政大樓儘速完工啟用；立委王美惠明將邀內政部等會勘。

民政處長劉美鳳說，西區區公所1990年成立後，辦公廳舍原本設置在嘉雄陸橋下，歷經921、1022大地震，辦公廳舍結構受損，2000搬遷至興嘉市場大樓，迄今22年，現行廳舍結構安全已不符目前耐震法規等，且位於西區偏南，居住西區北部民眾洽公不便，停車位置不足等問題。

市府表示，新建西區區政大樓基地位在友愛路與德安路口，面積總計1775平方公尺，將建地上7層，地下2層的綜合區政大樓，包括西區區公所、西區戶政事務所，西區托育資源中心將遷入，另將新設公共托嬰中心。

新建西區區政大樓工程總經費預估3億8000萬元，市府已向中央爭取補助先期規畫100萬元，更全力爭取內政部列入前瞻補助計畫興建工程並給予高額補助。

市府表示，西區區政大樓目前已進入細部設計，若完工啟用，將是嘉市西區的空間亮點，也是都會次核心再造區政中心的完成，更是啟動整體都市環境的再造。