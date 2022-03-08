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「打疫苗送500」雲林3月10日開跑1個月 長者打哪劑都會送

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣65歲以上長者3月10日至4月10日到108家合約醫療院所接種各劑疫苗，即可領取等值500元的衛教品或禮劵。本報資料照
雲林縣65歲以上長者3月10日至4月10日到108家合約醫療院所接種各劑疫苗，即可領取等值500元的衛教品或禮劵。本報資料照

中央加碼接種疫苗獎勵，鼓勵65歲以上長者施打第1、2劑或第3劑COVID-19疫苗就送等值500元的衛教品或禮券，雲林縣衛生局今天收到公文後表示，已交由20鄉鎮市衛生所統籌採買，3月10日起在108家合約醫療院所同步開跑。

衛生局統計，縣內全人口接種率第1劑79.5％、第2劑73.4％、第3劑（追加劑）38.6％；65至74歲第1劑84.9％、第2劑80.4％、第3劑（追加劑）54.1％；75歲以上第1劑74.4％、第2劑67.7％、第3劑（追加劑）41.％。

衛生局表示，各衛生所會依當地民情購買500元以下衛教品或禮劵，並配發至轄內合約醫療院所發放，3月10日至4月10日期間，65歲以上長者到院所接種各劑疫苗即可領取；民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或衛生局官網查詢鄰近合約醫療院所提供的疫苗廠牌，並預約接種時間。

疫苗 雲林

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