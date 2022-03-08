鄧麗君歌賽3百異國歌手參加 下月在雲林拼歌一決高下

雲林縣府文觀處主辦「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱大賽」，引起熱烈回響共3百多位鄧迷歌手報名參賽，其中還有來自日本、印尼、馬來西亞、緬甸、中國大陸、香港等國，顯示一代歌后丰采未減，鄧迷無遠弗屆，因疫情一律採網路影片初賽，今天評選出20人進入決賽，其中兩人是馬來西亞人，入圍歌手將於下月在北港文化中心一決高下。

鄧麗君歌曲大賽上月公開後，即在網路掀起熱議，不到1個月就有來自各國的鄧迷報名，除國內300名民間歌手，竟有13名日本、印尼、馬來西亞、緬甸、中國大陸、香港等國的歌者也報名參賽，使這場鄧麗君歌唱賽升級為國際大賽，也是主辦單位始料未及。

文觀處長陳璧君說，一代歌后鄧麗君逝世27周年，各世代和全球歌迷至今仍用他們的方式唱出自己心目中的鄧麗君，這次歌賽有「小城故事」、「我只在乎你」、「你怎麼說」、「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」、「但願人長久」、「千言萬語」、「何日君再來」等8首指定曲。

疫情影響採網路初賽，透過拍攝的歌唱影片再由評審進行評選，今天由雲林愛樂合唱團長許淑媛、環球科大教授廖婉君、雲科大教授張嘉玲及文觀處長陳璧君組成的評審團，對參賽影片逐一評選。

每位歌手卯足全力，用盡感情詮釋鄧麗君的歌，歌手年紀最大81歲，最小6歲，不管是跟著伴唱帶演唱，自彈自唱，都能唱出他們心中的鄧麗君，更有不少年輕歌手，以多人和聲的輕唱和音，展現不同的唱風，更有人將歌曲改編或加入RAP，獨具風格。