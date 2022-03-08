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影／找人才不能等！張麗善宣布街舞運動納入114全運會

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府3月19日在縣立體育館舉辦首屆「雲林國際街舞盛典」，20日重金禮聘國內外舞蹈名師「教學大會師」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府3月19日在縣立體育館舉辦首屆「雲林國際街舞盛典」，20日重金禮聘國內外舞蹈名師「教學大會師」。記者陳苡葳／攝影

「霹靂舞」將納入2024巴黎奧運競賽項目，雲林縣有千名青年人口熱愛街舞運動，縣長張麗善今天宣布，3月19日要在縣立體育館舉辦首屆雲林國際街舞盛典，廣邀全國好手參賽角逐，20日將聘5位國內外知名舞蹈師資「教學大會師」，這項街舞運動也會納入2025年全國運動會，開發及培育舞壇人才。

雲林縣去年舉辦全國中等學校運動會，同時成立街舞委員會，由廖偉晴、王又民擔任主委及副主委，開場舞即是年輕族群最夯的街舞表演，為培育舞林新星，縣府今年再跨出一步舉辦首屆國際賽事。

審判長古慶瑀說，國外師資分析台灣選手特性極具創意，但培訓資源卻不比其他國家豐富，要與其競爭有難度，然而台灣也早已嗅到這項運動的發展趨勢，目前在國訓中心訓練一批選手，今年代表台灣參加亞運。

古慶瑀表示，雲林雖首次舉辦國際規模賽事，但創下今年國內最大場紀錄，19日舉行Breaking霹靂舞lon1、KPOP U15、KPOP U18及團體排舞賽共4大競賽，聘請10多位獲獎含金量高的國內外名師擔任評審團，各項目評選冠、亞、季軍等得主；20日由台灣HIPHOP戰神AJ、POPING代表Jason及世界冠軍、台灣LOCKING代表囂張等5位名師現場表演及教學。

張麗善說，賽事即日起至17日在臉書粉絲專頁開放免費報名，總獎金超過15萬元，參賽者除參賽，也可參加大師教學課程，共有250個名額，額滿為止；賽事期間也開放雲林縣民及在籍學生，憑身分證或學生證可免費入場觀賽，外縣市民眾憑111年3月在雲林店家消費滿額500元的發票也可免費入場。

舞齡10年的雲林科大熱舞社蘇姓社員說，雲林地區舞蹈資源明顯不足，想學舞得在網路上找影片自學，或到外縣市找相關師資及教室上課，最遠可能到台北、高雄等地，回到縣內也沒有合適的場地、師資及經費，得自食其力籌錢學舞，希望公部門給予更多幫助。

對此教育處回應，縣立體育館及多處運動場地，在去年全中運前都已修繕完成，將會開放給選手或各校社團、舞者申請團練，師資方面也會協助聘請，挹注舞蹈人才培育能量。

雲林縣長張麗善（中排右四）今天宣布2025年全國運動會賽事項目將納入街舞運動，為此今年先舉辦賽事提供資源及舞台挖掘並培育人才。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中排右四）今天宣布2025年全國運動會賽事項目將納入街舞運動，為此今年先舉辦賽事提供資源及舞台挖掘並培育人才。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府3月19日在縣立體育館舉辦首屆「雲林國際街舞盛典」，20日重金禮聘國內外舞蹈名師「教學大會師」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府3月19日在縣立體育館舉辦首屆「雲林國際街舞盛典」，20日重金禮聘國內外舞蹈名師「教學大會師」。記者陳苡葳／攝影

雲林 街舞 張麗善 全運會

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