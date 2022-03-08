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影／台南市向台電開刀 安檢工地缺失開罰並求償停電損失　

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／翻攝

台南6天停電5次，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，這段時間以來，除了大停電之外，永康區台電在6天裡面有5次的停電，規模大小不一，停電時間最短是1分鐘，最長的是幾個小時，認為台電在公共安全（緊急作業安全）的操作過程有必要去了解，勞工局今天對台電進行勞檢，發現中間有些缺失要改善，裁處25萬的罰金。

勞工局今天前往龍崎超高壓變電所及七股、將軍兩新建工程安檢，針對勞安部分 開罰25萬元，有高度2公尺以上施工架、基樁開挖未設置護欄、鋼筋未加保護套、施工架未設置斜撐、基樁開挖深度在1.5公尺以上未設擋土支撐、高度1.5公尺以上施工架及基樁開挖未設置安全上下設備，裁處11萬；2公尺以上鋼構結構作業開口未設置安全網及施工架上下設備高度8.5公尺，未與構造物妥實連接，裁處8萬；鋼筋裸露未有防護設備及電氣開關裸露，未有絕緣防護設備，裁處6萬。

針對303大停電，高雄市長陳其邁今天指示由法制局成立單一窗口協助受理求償事宜。黃偉哲說因為台電停電造成全國性的大停電，全國會有一致的作法，台南市會積極配合全國性的作法，台南市也會積極先準備，尤其一些重大的農漁損失，養殖業因為停電停了好幾個小時造成蝦隻暴斃，這部分會積極輔導農漁民，因為農漁民在經濟上是相對比較弱勢，相關部分所造成的損失，避免民眾投訴無門。

台南經發局初步統計，303大停電損失，中央及市管9處工業區分別有全區或部分停電降壓或閃停後復電等情況，廠商未回報重大災損多表示在控制範圍內，民間開發的工業區依營收統計粗估損失約6千萬元，8家百貨及連鎖大型賣場估因停電而影響營收約1800萬元，另員工無法安排工作，薪資由雇主承擔及食品製造業原料報費等，尚無重大生產設備的損害。

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