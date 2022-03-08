北港這家麻油廠超有愛 捐30萬元賑濟烏克蘭又發起義賣

烏俄大戰爭，大批烏克蘭民四處逃難，台灣各界力挺烏克蘭，雲林縣北港鎮一家有麻油業者也熱心響應，除率先捐出1、2月盈收30萬元，又再自主性發起義賣，所得仍繼續捐出用來援助烏克蘭，業者陳柏儒說，戰爭百姓流離失所，發起義賣只略盡棉薄之力，期待戰爭早日結束，世界和平。

位於北港朝天宮廟前中山路的明香麻油廠，26歲陳柏儒與24歲陳俊諺兩兄弟，和父母一起掌理家業，自從烏俄開戰，全家每天從報導看到烏克蘭難民一批批往外逃，戰火無情，感同身受，因而決定響應捐助。

陳柏儒指出，烏克蘭為了捍衛國家主權，不畏戰的精神令人佩服，從網路、電視媒體看到烏俄戰爭，造成烏克蘭成千上萬民眾失去家園、流離失所，情況越來越嚴重，令人感到十分難過，所以想盡自己能力所及，為烏國難民做些事。

陳柏儒說，由於戰況愈來愈吃緊，難民愈來愈多，擔心義賣太慢，就與父親陳其南商量後，先捐出1、2月盈收30萬元，已匯款到外交部賑災基金會的烏克蘭專戶。並從上周發起義賣，只要民眾購買就將所得持續捐助烏克蘭，至於將來要捐金錢或物資，則視未來戰況實際需求而定。

陳柏儒並未在店內張貼任何宣傳，只透過義賣時，向客人說明烏俄戰爭及會將把所得捐出的相關資訊，獲許多來自南北各地的遊客紛紛響應，展現愛心無國界，北港許多親友也都加入賑烏行列，連隔壁70多歲阿公得知後也與女兒分別捐助3000元。