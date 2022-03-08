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寒流波及 嘉義溪口鄉稻秧苗枯萎 秧苗叫苦縣府啟動救助
今年2月至今受寒流影響，嘉義縣多項農作物受到損害，統計至3月4日止，預估損害金額已達227萬6000元，除竹崎鄉與民雄鄉高接梨穗、水上鄉菠菜、番路鄉及大林鎮草莓已公告現金救助外，溪口鄉水稻秧苗亦達救助標準。
嘉義縣育苗場受這次的2月寒流影響，溪口鄉通報水稻秧苗受災0.25公頃，經縣府會同台南區農業改良場、農糧署及公所人員前往現場勘查，發現水稻秧苗因低溫導致根系受損及葉面枯黃，已達救助標準。
溪口業者劉佳再種約3分半地、8000多株稻苗，他說，寒流來襲時蓋上塑膠布保暖防止受損，但近日天晴發現秧苗受日曬、劇烈溫差，導致根部全都發黃枯萎，稻農不願收購或退貨，損失超過9成。
劉佳再說，他的秧苗堅持有機不使用農藥，且不像其他地方使用營養成分較高紅土，每箱秧苗成本約23元，賣給稻農每箱可至35元，此次災損後只能「打掉重練」。
縣府表示，將儘速整理相關資料併同勘查結果報送農糧署申請「溪口鄉水稻秧苗」農業天然災害現金救助，救助額度每箱12元，後續如農委會公告，再請農民向鄉公所申請。
農業處提醒農民，如果遇有災害時，應即通報土地所在地公所勘查並拍照存證，也可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。
後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助權益。
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