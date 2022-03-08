台南6天停電5次挨批黃偉哲指示做這事 台電被裁罰25萬

0303全台大停電，台南市更悲情6天停電5次！市議員謝龍介今天臉書批評「錢補高雄、電停台南」，認為高雄只停電1天，市長陳其邁就拍桌震怒，轟是「低級錯誤」，並代市民求償，但市長黃偉哲卻無動於衷；台南市勞工局長王鑫基今天表示，昨晚市長就指示了，勞工局今天攜手職安署南區職業安全衛生中心，前往南市部分台電作業場所盤點檢視，檢視結果發現共有11處缺失，兩處停工，裁處25萬，皆立即與台電人員說明，要求台電盡速依法改善，以預防職業災害的發生。

勞工局指出，303大停電因台電興達電廠機組出現人為操作失誤，干擾到台灣三大電力樞紐「龍崎超高壓變電所」運作，導致全台多區停電。為避免突發事件影響工作者安全及電力供應，市長黃偉哲特別責成勞工局前往台電龍崎超高壓變電所、七股開閉所新建工程及將軍開閉所新建工程進行檢視。

王鑫基說，3月3日上午高雄興達電廠開關場事故，造成全台多區無預警大停電，影響逾500萬戶，南市不僅一般住戶受影響，多個工業區、百貨商場、店家及廠商都受到波及，影響甚大。為預防突發事故影響工作者安全及電力供應，南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心共同合作，針對南市內部分台電作業場所進行檢視。

王鑫基指出，北龍潭、南龍崎超高壓變電所，以及南投中寮超高壓開閉所，是貫穿台灣北中南，引接多條超高壓輸電線路，為全台電力供給關鍵，其中龍崎超高壓變電所位於南市，不僅南部供電，同時也是「南電北送」補足電力供應的關鍵。龍崎超高壓變電所目前正在進行汰舊換新，已要求台電務必做好相關細節，避免再發生大停電等影響民生及經濟。

王鑫基表示，台電業務龐大且肩負全台供電重責大任，期透過中央和地方聯手，協助落實職安風險評估及管理，建立台電面對突發事故處理的正確知能，培養工作者危害辨識能力，「讓安全習慣成自然」。