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台南6天停電5次挨批黃偉哲指示做這事 台電被裁罰25萬

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基（右二）與職安署南區職業安全衛生中心前往龍崎超高壓變電所進行職安檢查。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（右二）與職安署南區職業安全衛生中心前往龍崎超高壓變電所進行職安檢查。圖／台南市勞工局提供

0303全台大停電，台南市更悲情6天停電5次！市議員謝龍介今天臉書批評「錢補高雄、電停台南」，認為高雄只停電1天，市長陳其邁就拍桌震怒，轟是「低級錯誤」，並代市民求償，但市長黃偉哲卻無動於衷；台南市勞工局長王鑫基今天表示，昨晚市長就指示了，勞工局今天攜手職安署南區職業安全衛生中心，前往南市部分台電作業場所盤點檢視，檢視結果發現共有11處缺失，兩處停工，裁處25萬，皆立即與台電人員說明，要求台電盡速依法改善，以預防職業災害的發生。

勞工局指出，303大停電因台電興達電廠機組出現人為操作失誤，干擾到台灣三大電力樞紐「龍崎超高壓變電所」運作，導致全台多區停電。為避免突發事件影響工作者安全及電力供應，市長黃偉哲特別責成勞工局前往台電龍崎超高壓變電所、七股開閉所新建工程及將軍開閉所新建工程進行檢視。

王鑫基說，3月3日上午高雄興達電廠開關場事故，造成全台多區無預警大停電，影響逾500萬戶，南市不僅一般住戶受影響，多個工業區、百貨商場、店家及廠商都受到波及，影響甚大。為預防突發事故影響工作者安全及電力供應，南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心共同合作，針對南市內部分台電作業場所進行檢視。

王鑫基指出，北龍潭、南龍崎超高壓變電所，以及南投中寮超高壓開閉所，是貫穿台灣北中南，引接多條超高壓輸電線路，為全台電力供給關鍵，其中龍崎超高壓變電所位於南市，不僅南部供電，同時也是「南電北送」補足電力供應的關鍵。龍崎超高壓變電所目前正在進行汰舊換新，已要求台電務必做好相關細節，避免再發生大停電等影響民生及經濟。

王鑫基表示，台電業務龐大且肩負全台供電重責大任，期透過中央和地方聯手，協助落實職安風險評估及管理，建立台電面對突發事故處理的正確知能，培養工作者危害辨識能力，「讓安全習慣成自然」。

台南市職安健康處處長李炫昌指出，勞工在面對突發事件緊急搶修，如何臨危不亂是關鍵的重點，平時基礎訓練的落實，實為關鍵，期藉由本次的點檢，強化全體重視職安，保障職場工作者操作安全，打造無職業傷害的工作環境。

台南市勞工局與職安署南區職業安全衛生中心，也前往未來綠能供電的七股開閉所新建工程進行職安檢查。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局與職安署南區職業安全衛生中心，也前往未來綠能供電的七股開閉所新建工程進行職安檢查。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（右二）與職安署南區職業安全衛生中心前往龍崎超高壓變電所進行職安檢查。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（右二）與職安署南區職業安全衛生中心前往龍崎超高壓變電所進行職安檢查。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局與職安署南區職業安全衛生中心，也前往未來綠能供電的七股開閉所新建工程進行職安檢查。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局與職安署南區職業安全衛生中心，也前往未來綠能供電的七股開閉所新建工程進行職安檢查。圖／台南市勞工局提供

台電 停電

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