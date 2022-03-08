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疫情進場看劇少 嘉市城隍廟1年90萬認養阮劇團

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
阮劇團長汪兆謙說，疫情較解封，民眾要進劇場看戲，會比較保留。記者林伯驊／攝影
阮劇團長汪兆謙說，疫情較解封，民眾要進劇場看戲，會比較保留。記者林伯驊／攝影

疫情影響藝文團體，嘉義地區知名的阮劇團經營19年，票房一度跌8成，嘉義城隍廟今宣布，培育在地文化、提供實質贊助，原本董監事團隊決議每年捐30萬認養阮劇團，再加碼60萬，共挹注90萬，期許未來跨界合作；阮劇團長汪兆謙說，民眾對進場看劇仍有疫情疑慮，但他們堅持不裁員減薪，感謝廟方願意支持。

嘉市城隍廟董事長賴永川說，特別加碼認養，可以做台灣傳統文化，挹注阮劇團的青少年戲劇教育，也期許跨界合作，為嘉市民語年輕人帶來更多參與藝文表演活動的機會，增加年輕族群對城隍廟的認識、連結。

阮劇團今在嘉市城隍廟埕，表演一段「伊的願望」戲劇，改編自發生在東市場與城隍廟的真人真事，結合歌舞、歌仔戲、城隍尊神濟世精神；廟方表示，希望是城隍爺踏入文藝創作的第一步。

汪兆謙說，疫情比較解封，民眾要進劇場看戲，會比較保留，也讓這幾年經營藝文團體非常辛苦，但19年前選擇回嘉義，理念就是透過實際行動，縮短城鄉差距，所以就算疫情關係，始終不裁員、不減薪，感謝城隍廟願意給支持，幫助非常大。

汪兆謙也說，城隍廟捐的款項，會用於投入在地文化創作、人才培育，另也加強推廣藝文教育。

嘉市城隍廟指出，董監事會通過1年90萬認養阮劇團，這屆董事會期間都會持續，至少維持4年。

阮劇團今在嘉市城隍廟埕，表演一段「伊的願望」戲劇，改編自東市場與嘉市城隍廟故事。記者林伯驊／攝影
阮劇團今在嘉市城隍廟埕，表演一段「伊的願望」戲劇，改編自東市場與嘉市城隍廟故事。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟今天宣布1年90萬認養阮劇團。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟今天宣布1年90萬認養阮劇團。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟今天宣布1年90萬認養阮劇團。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟今天宣布1年90萬認養阮劇團。記者林伯驊／攝影
阮劇團今在嘉市城隍廟埕，表演一段「伊的願望」戲劇。記者林伯驊／攝影
阮劇團今在嘉市城隍廟埕，表演一段「伊的願望」戲劇。記者林伯驊／攝影
阮劇團長汪兆謙（右起）今接受嘉義市城隍廟董事長賴永川以1年90萬認養阮劇團。記者林伯驊／攝影
阮劇團長汪兆謙（右起）今接受嘉義市城隍廟董事長賴永川以1年90萬認養阮劇團。記者林伯驊／攝影

城隍廟 疫情 認養

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