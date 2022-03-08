台南女清潔員當垃圾車駕駛 男性可以女性也做得到

今天是婦女節，台南市環保局表示，婦女在各領域都有不讓鬚眉的表現，清潔隊也不例外，仁德區隊員陳雀珍、東區隊員楊佳蓉都努力突破性別窠臼，主動學習鏟裝機 (山貓)駕駛，或開資收車、垃圾車，不僅展現女力，也讓人看到職場性別平等的一面。

環保局長謝世傑指出，一般人多認為男性強於女性，其實女性的韌性、毅力不輸男性，清潔隊每名女員工都對市容環境做出貢獻，今天要藉著婦女節向女隊員致謝，環保局也會持續營造平等的工作環境，讓大家全力發揮。

他說，為落實性別平等及消除性別差異，環保局招考清潔人員訂有消彌男女體能差距的措施，例如，負重跑步測驗男性負重15公斤，女性8公斤，以縮小性別進用落差，提供平等進用機會。

南市現有2034名清潔隊員，女性383名，男性1651名。女性隊員多從事道路清掃、資源回收、環境清潔，也協辦行政等庶務工作，但也不乏自我挑戰與學習，擴展工作領域。

仁德區清潔隊員陳雀珍多前年負責整理掩埋場、處理大型廢家俱、床墊等工作時，為能協助駕駛怪手的男隊員而接觸山貓，之後受訓考取證照。後來又學開垃圾清運車、回收車，也取得職業大貨車司機執照，成了清潔隊少有的女司機。現在雖因個人因素不再擔任駕駛，但還是會幫忙移動垃圾車、回收車等。陳雀珍說，「多擁有一種技術、能夠分擔更多的工作，感覺很棒。」