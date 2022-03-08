快訊

洪慈庸捨12萬月薪 請辭立法院顧問「兩大原因曝光」

具俊曄求婚對話曝光！全靠電話讓大S果斷點頭說「好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大台南會展中心落成 今發表西班牙藝術家公共藝術

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影

台南市首座「大台南會展中心」完工即將啟用，今天發表市府委由西班牙藝術家璜侯諾維亞(Juanjo Novella)製作的兩座大型戶外鋼雕公共藝術作品；市長黃偉哲今與璜侯諾維亞介紹這2座公共藝術，象徵「奠定國際城市里程碑」。

中央補助20億元興的大台南會展中心設置戶外公共藝術，「自然延伸」、「台江之門」兩件鋼材雕塑作品歷經2個月船運抵台，璜侯諾維亞夫婦來台為作品指導安裝。

市府表示，璜侯諾維亞以台南市的人文風采意喻未來性與生命力，藉著公共藝術作品來詮釋台南延續進步的城市發展，「正好對應黃偉哲治理市政積極邁向國際科技城市的努力，激盪出國際化的友善與溫馨令人動容」。

璜侯諾維亞是台灣第七屆公共藝術創作獎得主，曾到訪台南，對台南「樹屋」和海洋留下深刻印象，認為大樹象徵著生命、是大自然的力量，人們應該向大自然學習尊重生態平衡與之共存，這兩件鋼雕作品因應而生。

作品以鋼材雕塑延伸的枝幹及珊瑚礁門，是在西班牙比斯開省首府畢爾包以鋼板切割、加工製作後焊接完成作品的作品；坐落台南歸仁十二路主入口旁草皮上。

「自然延伸」以安平樹屋為概念發想，隱喻著延伸自然意識的森林，試圖延伸入我們內在良心意識，仔細觀之可發現東方女孩面貌隱身其中，意喻著未來性、生命力。

「台江之門」意喻腦海中的珊瑚礁之門，從歸仁十二路進入基地後，一入眼簾的彷彿一座迎賓門，引導賓客探索未知領域，它致敬海洋，也歡迎所有嘉賓到來。

璜侯諾維亞表示，作品表面產生自然的鐵鏽層，不同時間不同角度的光影下呈現咖啡或橘紅色等色澤變化，耐候鋼讓作品隨時間推移、受氣候影響，自然地產生鏽蝕，一段時間後會達到平衡、穩定不再繼續鏽蝕，顏色看起來會更漂亮。

市府表示，璜侯諾維亞是享譽國際的地景藝術家，擅長在地取材，汲取大自然元素作為創作靈感，常見手法以鏤空鋼材製成樹葉、指紋等形狀的公共藝術。

黃偉哲宣佈，會展中心已完成移交，現由經濟部委託「大台南會展公司」營運，市府下旬辦壓力測試演唱會，4月21日舉辦機械展正式開幕。

大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影
大台南會展中心落成，今發表西班牙藝術家戶外公共藝術。記者周宗禎／攝影

台南 公共藝術 黃偉哲

延伸閱讀

被批台南婦女指標六都墊底 黃偉哲用這些數據回應了

南市北區中興新城公辦都更招商成功 再添百戶社會住宅

台南古都馬聲援烏克蘭 日媒競相報導

台南楠西國小百年校慶熱鬧 黃偉哲見證與眾人同慶

相關新聞

嘉縣5鄉鎮高接梨穗、菠菜、草莓寒害現金救助17日截止

2月寒流來襲，低溫日曬氣候多變，造成部分農作物寒害，農委會公告嘉義縣竹崎鄉等5鄉鎮，為高接梨穗、菠菜及草莓農業天然災害現...

F16戰機升級共機擾台頻繁 空軍嘉義基地航空噪音加劇

共機擾台次數頻繁，位在嘉義縣水上鄉空軍嘉義基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音、甚至...

影／大台南會展中心落成 今發表西班牙藝術家公共藝術

台南市首座「大台南會展中心」完工即將啟用，今天發表市府委由西班牙藝術家璜侯諾維亞(Juanjo Novella)製作的兩...

響應國際婦女節 世界宗教博物館辦活動推公益商品

本周就是國際婦女節，世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會在近日攜手辦理活動「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」...

被批台南婦女指標六都墊底 黃偉哲用這些數據回應了

今天是3月8日國際婦女節，台南市市長黃偉哲出席社會局婦女公共政策議題論壇時表示，兩性平權近年來早就已經成為國際公共政策議...

嘉縣梅山太平分隊 後年動工

嘉義縣梅山鄉太平雲梯啟用後觀光人潮大增，議員質疑，救災救護件數增加，但梅山分隊從山下馳援，單趟車程至少20分鐘、遇假日恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。