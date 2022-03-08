影／大台南會展中心落成 今發表西班牙藝術家公共藝術

台南市首座「大台南會展中心」完工即將啟用，今天發表市府委由西班牙藝術家璜侯諾維亞(Juanjo Novella)製作的兩座大型戶外鋼雕公共藝術作品；市長黃偉哲今與璜侯諾維亞介紹這2座公共藝術，象徵「奠定國際城市里程碑」。

中央補助20億元興的大台南會展中心設置戶外公共藝術，「自然延伸」、「台江之門」兩件鋼材雕塑作品歷經2個月船運抵台，璜侯諾維亞夫婦來台為作品指導安裝。

市府表示，璜侯諾維亞以台南市的人文風采意喻未來性與生命力，藉著公共藝術作品來詮釋台南延續進步的城市發展，「正好對應黃偉哲治理市政積極邁向國際科技城市的努力，激盪出國際化的友善與溫馨令人動容」。

璜侯諾維亞是台灣第七屆公共藝術創作獎得主，曾到訪台南，對台南「樹屋」和海洋留下深刻印象，認為大樹象徵著生命、是大自然的力量，人們應該向大自然學習尊重生態平衡與之共存，這兩件鋼雕作品因應而生。

作品以鋼材雕塑延伸的枝幹及珊瑚礁門，是在西班牙比斯開省首府畢爾包以鋼板切割、加工製作後焊接完成作品的作品；坐落台南歸仁十二路主入口旁草皮上。

「自然延伸」以安平樹屋為概念發想，隱喻著延伸自然意識的森林，試圖延伸入我們內在良心意識，仔細觀之可發現東方女孩面貌隱身其中，意喻著未來性、生命力。

「台江之門」意喻腦海中的珊瑚礁之門，從歸仁十二路進入基地後，一入眼簾的彷彿一座迎賓門，引導賓客探索未知領域，它致敬海洋，也歡迎所有嘉賓到來。

璜侯諾維亞表示，作品表面產生自然的鐵鏽層，不同時間不同角度的光影下呈現咖啡或橘紅色等色澤變化，耐候鋼讓作品隨時間推移、受氣候影響，自然地產生鏽蝕，一段時間後會達到平衡、穩定不再繼續鏽蝕，顏色看起來會更漂亮。

市府表示，璜侯諾維亞是享譽國際的地景藝術家，擅長在地取材，汲取大自然元素作為創作靈感，常見手法以鏤空鋼材製成樹葉、指紋等形狀的公共藝術。