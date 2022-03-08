響應國際婦女節 世界宗教博物館辦活動推公益商品

本周就是國際婦女節，世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會在近日攜手辦理活動「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」沙龍式論壇，邀請各領域表現傑出的女性代表，暢談如何培育全球性的女力視野，傳遞世界性的軟實力與職場創見。博物館順勢推出系列商品，所得將全數用作公益。

女性除了肩負個人、家庭、職場的責任，在極端氣候、衝突戰爭的時局下，足以撐起半邊天的女性朋友更應共同維護地球生態。婦女節沙龍式論壇，由神聖的「向女神致敬」(Opening - Devi Pooja)揭開活動序幕，以特有的印度文化儀式，為全體參加者祈福，也為全球女性祝福。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，他們在2001年創立，正值911時期，彷彿提醒人們反省，用愛與和平，落實尊重、包容、博愛的創館精神，從以人為本位，到兼愛善待萬物眾生，互濟共生、相依共存。如同世界宗教博物館創辦人心道法師近來主張的「靈性即生態，生態即靈性」理念，日前更公開呼籲「為生態我們必須止戰」，期勉不在衝突裡找和平，而是從分享中找和平。

馬幼娟指出，「當戰爭發生後，紅十字會總是第一時間到場救援傷亡；而我們則是在事件發生的前端，防患於未然，促進人們之間的對話、讓彼此理解，從止戰解決問題，這即是世界宗教博物館存在的價值。」

世界宗教博物館表示，配合靈性生態館的啟用，支持歷年「愛與和平」系列特展衍生商品，收入將挹注今年生態永續特展推動基金，邀請大家善用博物館這個平台，一起關注氣候變遷及生態永續的議題。