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F16戰機升級共機擾台頻繁 空軍嘉義基地航空噪音加劇

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
共機擾台次數頻繁，位在嘉義縣水上鄉空軍嘉義基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音、甚至音爆困擾。圖／航空迷提供
共機擾台次數頻繁，位在嘉義縣水上鄉空軍嘉義基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音、甚至音爆困擾。圖／航空迷提供

共機擾台次數頻繁，位在嘉義縣水上鄉空軍嘉義基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音、甚至音爆困擾，軍方與環保局之前劃設水上、民雄、新港等3鄉共21村里航空噪音防制區，補助噪音嚴重的三、二級住戶裝隔音設備，一級住戶10個村里還未補助，近期噪音加劇，向民代及環保局陳情，要求重新監測劃設，盡快補助。

住機場附近水上鄉下寮、水頭村民說，他們被劃歸一級噪音防制區，至今無補助，但近來共機擾台次數頻繁，F16戰機緊急升空反制共機次數增加，又戰機性能提升為F16V，戰機噪音加劇，生活受干擾，他們支持國防建軍備戰，空軍保家衛國，希望重新監測劃設管制區，給住戶合理的噪音補助。

水上鄉議員楊秀琴說，隔一條街，有的住戶公部門劃歸三級管制有補助，有的卻被劃歸一級，沒有補助，住戶要求重新劃設合情合理，她最近邀請軍方人員與地方人士協調，要求軍方重新劃設航空噪音管制區。

軍方說，嘉義機場航空噪音改善經費補助至2021年度，嘉縣市第三、第二級已補助5486戶，嘉縣第一級5113戶、連同部分二、三級住戶共6691戶還未補助，國防部規畫今年再補助，F16戰機1997年換裝後，都依飛行訓練手冊規範執行，未改變高度，確保飛行安全，近期因共機擾台次數不斷增加，造成緊急起飛及對應戰機批次持續提高。

環保局說，航空噪音管制區，依航道下方固定監測站監測結果劃設，受理居民陳情，用機動式監測儀式監測，過去劃設三級、二級住戶各補助8、6萬元，一級至今未補助，住戶以戰機緊急升空次數增加，戰機性能提升為由陳情要求重新劃設合理，環保局會協住戶。

環保局受理居民陳情，用機動式監測儀器站監測戰機航空噪音。記者魯永明／翻攝
環保局受理居民陳情，用機動式監測儀器站監測戰機航空噪音。記者魯永明／翻攝
共機擾台次數頻繁，位在嘉義縣水上鄉空軍嘉義基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音、甚至音爆困擾。圖／航空迷提供
共機擾台次數頻繁，位在嘉義縣水上鄉空軍嘉義基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音、甚至音爆困擾。圖／航空迷提供

噪音 戰機 共機擾台

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