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影／又停電！強風作祟鷹架倒塌 嘉義中埔鄉中庄一度停電

聯合報 / 記者莊祖銘李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉中庄地區今天下午5點多傳出有鷹架倒塌，中華路沿線約800戶短暫停電。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉中庄地區今天下午5點多傳出有鷹架倒塌，中華路沿線約800戶短暫停電。記者李宗祐／攝影

嘉義中埔鄉中庄地區今天下午刮強陣風，中華路上1處工地鷹架倒塌，和興村長韋綱松獲報後立刻趕往現場查看，回報並無人員傷亡，但鷹架倒倒壓饋線區，也造成中華路上約共836用戶大停電，目前已恢復供電。

韋綱松下午4點多獲報，指中埔鄉中華路上有建築工地發生鷹架倒塌意外，現場無發現人員傷亡，他推估應該是下午瞬間風力過大導致鷹架無法負荷倒塌，立即連絡公所等相關單位，營建公司下午4點38分出動大型吊臂車將鷹架吊起。

台電公司嘉義管理處表示，電線有穿設高壓防護線管未受到影響，電線桿也無倒塌，但為配合鷹架吊怪作業，先將遭鷹架倒壓饋線區段吳鳳南#77至78B停電隔離，中華路713至729號約836戶暫停供電，目前作業程序已完成，全數恢復電力。

嘉義縣中埔鄉中庄地區今天下午5點多傳出有鷹架倒塌，中華路沿線約800戶短暫停電。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉中庄地區今天下午5點多傳出有鷹架倒塌，中華路沿線約800戶短暫停電。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉中庄地區今天下午5點多傳出有鷹架倒塌，中華路沿線約800戶短暫停電。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉中庄地區今天下午5點多傳出有鷹架倒塌，中華路沿線約800戶短暫停電。記者李宗祐／攝影

嘉義 中埔 停電 台電

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