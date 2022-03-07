影／又停電！強風作祟鷹架倒塌 嘉義中埔鄉中庄一度停電

嘉義縣中埔鄉中庄地區今天下午刮強陣風，中華路上1處工地鷹架倒塌，和興村長韋綱松獲報後立刻趕往現場查看，回報並無人員傷亡，但鷹架倒倒壓饋線區，也造成中華路上約共836用戶大停電，目前已恢復供電。

韋綱松下午4點多獲報，指中埔鄉中華路上有建築工地發生鷹架倒塌意外，現場無發現人員傷亡，他推估應該是下午瞬間風力過大導致鷹架無法負荷倒塌，立即連絡公所等相關單位，營建公司下午4點38分出動大型吊臂車將鷹架吊起。