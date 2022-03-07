嘉義國際藝術紀錄影展53片創新高 全免費還有世界首映

嘉義國際藝術紀錄影展邁向第9年，今年度影展主題為「此刻定未來No Time for Less」，市長黃敏惠今天出席特映會說，今年影展彙集53部國內外優秀藝術紀錄片，數量創新高，包含14部世界首映、13部亞洲首映、13部台灣首映，每位創作者透過影像紀錄，傳達出不同的故事，歡迎前來欣賞。

嘉市文化局解釋，「此刻定未來No Time for Less」以時態為主軸，將過去、現在、未來在藝術空間中共構交織，時間不斷地向前，此時此刻所有的累積，必定會聚集成未來的無限可能，成為生命中的掌舵者。

文化局指出，本屆影展規畫7大單元，包括「無聲戰役Silent Battle」、「小眾拓荒Minority」、「激膚熱觸Hot Art on Skin」、「社會膠膜Social Emulsion」、國際焦點「瑞士藝文潮Swiss Arts At Height」、嘉義市「3分鐘影片大賽精選Three Minutes Video Competition」短片單元，更首邀導演蘇匯宇兼客席策展人，策畫錄像專題「國際藝術短片International Art Shorts」單元，兼具錄像藝術與影視的雙棲特色。

今特映會，放映安卡施密德（Anka Schmid）的作品「高山迴響」，更邀音樂學者賴日陞演奏全台唯一1支瑞士傳統樂器阿爾卑斯號；影展藝術總監黃明川表示，感謝市長黃敏惠一路相挺，推動國際藝術紀錄影展不能等到疫情結束後再做，此刻就要做，今年還邀請年輕策展人參與，期待年輕人的新思維能激盪出不同的火花。

2022嘉義國際藝術紀錄影展從本月11日起至27日，每周六、日在嘉市立博物館放映室進行放映，教育推廣場次，則於嘉義舊監宿舍群的矯正塾1921、勇氣書房巡迴放映，所有場次皆免費入場。