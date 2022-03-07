雲林土庫圖書館疫情借閱逆勢成長 獲全國第3原因是這樣

疫情衝擊，全國各地圖書館的借閱率普遍大幅滑落，唯有雲林土庫鎮圖書館逆勢成長，以校園書箱「bookpanda」把書送進校園，尤其善用網路，推出網路圖書館，清楚標示書的品，讓人可輕易在網路選借，使借在疫期間仍不減反增，甚至知名度還紅到外縣市，榮獲教育部2021年全民閱讀力表現績優城市第三名佳績。

教育部公布去年全台閱讀風貌及全民閱讀力報告，雲林縣表現亮眼，有3個鄉鎮整體閱讀力表現績優，分別為北港鎮獲人口數3.8萬以上組第一名、土庫鎮獲人口數2.2萬至3.7萬組第三名、褒忠鄉獲人口數1萬至2.1萬組第二名。

土庫鎮去年獲得獎第五名，今年大躍進奪得第三名，土庫鎮民說，圖書館這幾年經營得很好，不僅服務周到，還經常舉辦活動，更添購許多新書，閱讀環境也改造得明亮寬敞、舒適，大大增加孩子和家長借閱興緻。

館長彭冠綸說，為提升閱讀風氣，圖書館和緊鄰的土庫國小合作開辦「下課十分鐘」計畫，只要一下課就打開圖書館側門，師生可直接入館借閱，既方便成效又佳，養成許多小朋友一下課就跑圖書館的習慣，很多閱讀常客的小孩，熟知全館書籍分類情況，可幫同學很快找到書架上書。

另外，馬光分館也與馬光國小合作，每周五附幼孩子會到圖書館借書，對離圖書館較遠的學校，則利用校園書箱「bookpanda」把書送到校園方便學童閱讀。

除了「bookpanda」發揮功能，提振校園閱讀率，疫情期間「網路圖書館」更讓大家不出門也能隔空借閱，所有書籍品名分類週詳，還有精美照片的新書推薦，民眾可像點菜一般，只要進入借書系統，輕輕一點，就可選閱自己喜愛的書。

網路行動圖書館深受歡迎，也紅到外縣市，館長彭冠倫說，她到台中頒獎時，許多外縣市的圖書館人員也稱讚土庫借書網頁做得最好。

土庫鎮圖書館除改善閱讀空間，提供更便利的借閱方法，榮獲全民閱讀力表現績優城市第3名佳績。記者蔡維斌／攝影