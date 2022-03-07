雲林莿桐湖子內堤防換新裝 治安死角走出人文風格獲獎

雲林縣莿桐鄉五華村湖子內堤防是百年舊土堤，早已失去防洪功能，地方居民反映，近1公里長的堤岸沒人維護管理，長期閒置導致雜草木叢生、垃圾囤積，髒亂不堪卻又束手無策，水利署第四河川局介入改造，把視線障礙清除，也透過匠師砌石工藝重現風采，獲台灣景觀大獎肯定。

四河局長李友平說，湖子內堤防是日治時期建造的開口堤防，隨濁水溪改道，防洪功能已被新建的新虎尾堤防取代，地方反映沉痾，且堤頭過高，加上是3條道路的交會點，車禍頻傳，希望改善該處治安死角問題，蒐集多方意見後，四河局斥資2300萬元以減碳友善生態、形塑地方意象及延續土地記憶等概念，融入在地人文特色著手改造。

李友平表示，除先將堤頭處影響視線阻礙的雜草木移除，也打造一座「古亭畚」入口意象延續農村氛圍，全段使用疏伐後的雜木作為透水管材，鋪設符合當地地形地勢的步道、親子休憩平台，堤尾處則建置觀稻棧道平台。