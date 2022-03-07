台灣蘭展擬設烏克蘭國旗專區 藍黃雙色蘭亮相

昨天舉辦的台南古都國際半程馬拉松活動，以發放烏克蘭國旗貼紙等方式聲援烏克蘭，台南市政府更計畫在3月底的台灣國際蘭展設置烏克蘭國旗色澤蘭花專區，祈願戰事早日平息。

台南市政府今天發布新聞稿指出，昨天的2022台南古都國際半程馬拉松，跑友們齊聚聲援烏克蘭，獲得日本多家媒體報導，日媒報導中描述有1萬5000多名參加民眾在手腕或號碼布上貼著烏克蘭國旗貼紙，表達對烏克蘭的聲援，同時也刊出大會起跑區投影烏克蘭國旗的照片。

台南市政府指出，日本山形市議會議員長谷川幸司看到日媒報導後，也跨海傳來手持烏克蘭國旗照片，並表示，山形市議會絕對不許可俄羅斯對烏克蘭的入侵，同時也絕對不許可中國對台灣的入侵，山形市與台灣的朋友們同在。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，市府在昨天的馬拉松起跑安排以鳴笛取代鳴槍，並製作烏克蘭國旗貼紙分發給跑友，透過這樣的安排，傳達自由民主是大家共同追求的價值、和平反戰是大家共同的願望，很感謝日本媒體大幅報導台南古都馬國際半程馬拉松對烏克蘭的聲援。

黃偉哲指出，台南對烏克蘭的聲援不只有馬拉松，即將在3月底登場的台灣國際蘭展，也將會設置烏克蘭國旗蘭花專區，展示花農運用奈米科技渲染技術產出的烏克蘭國旗雙色蘭花，祈願烏克蘭戰事早日平息。