大樓公安問題引關注 雲縣8複合大樓有5棟設備不合格

去年高雄城中城大樓火警，昨又發生台中興中街火警，老舊公寓大樓安全問題再次引發關注，雲林縣政府今天全面稽查10樓以上大樓逃生動線、消防設備情形，目前雖無違規情況，不過針對1995年6月29日前建造、但還未成立管委會的大樓仍有77棟，縣長張麗善對此疾呼，透過管委會專門組織或有管理負責人，能協助維護公共環境及消防安全設備，居家安全才有保障。

消防局表示，縣內10樓以上老舊大樓有42棟，今天各分隊加強清查，目前無查獲違規情事，另系統性消防安全設備檢查則盤點斗六、虎尾及北港等鄉鎮共8棟老舊複合式大樓，有5棟室內消防栓、火警廣播、照明燈等不合格，已開出限期改善單，其中1棟因未在期限內改善，遭取締開罰1萬元並要求限期改善。

消防局人員指出，建築物最重要需完成火警預報廣播系統、室內消防栓、照明燈及出口標示燈、滅火器等系統性消防安全設備建置，有地下停車場則要再設置泡沫滅火設備，並完成防火區畫、避難逃生動線、依規定室內裝修等公共安全申報，遇火警時才能有效隔絕火煙，視情況選擇逃生或就地避難保命。

建設處表示，沒有專門管理組織的大樓，其建築物公共設備維護無專人維管，公安存疑，縣府去年底已發函通知92棟未成立管委會的大樓，盡速完成成立或推選管理負責人，目前有13棟已成立，2棟正在書面資料審查階段。