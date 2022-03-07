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嘉義文創園區定位「飲品、街舞」試水溫 6月重招商

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
文化部研議嘉義文創園區的定位，舉辦品生活節，以飲品、街舞為主軸試水溫。記者林伯驊／攝影
文化部研議嘉義文創園區的定位，舉辦品生活節，以飲品、街舞為主軸試水溫。記者林伯驊／攝影

嘉義市文創園區營運廠商去年與文化部提前解約，文化部以藝文場域保溫計畫，上周末起舉行為期1月「舞食無刻．品生活節」，飲品、街舞為主軸，27日辦霹靂舞國手積分賽；由於園區原被定位傳統藝術園區，屬性不符現況，此次也試水溫，文化部表示，以飲品中心、街舞中心為長遠目標，預計6月完成重新招商。

嘉市議員鄭光宏說，先前營運團隊碰上問題，包括嘉創園區有許多歷史建築，使用上限制多，應先盤點建物、倉庫，有更多空間能活用，另先前文化部也限制餐飲業所占比例，應研議適度放寬，營運商彈性更大。

嘉義文創園區自救會成員、國王蝴蝶秘密基地負責人吳連銘說，去年解約時園內約52個品牌，當時與文化部協調，獲同意願留下來者，合約由文化部蓋括承受，有一些商家則遷出。

吳連銘指出，訴求包括要對園區未來規畫，包括早年定位傳統藝術園區，已不符合現況，要重新檢討，文化部才認為嘉義有茶、咖啡文化盛行，許多年輕人會到園區練街舞，還有知名築夢者舞團，飲品與街舞比較接地氣，才丟出這兩者來試水溫，商家感受到中央及地方政府用心，樂觀其成。

文化部政務次長李靜慧日前在品生活節開幕，表示雲嘉地區是重要的茶和咖啡的產地，會在此基礎上引進全國性資源，預計6月完成嘉義文創園區營運招商。

文化部指出，3月5日至27日在嘉義文創園區舉行品生活節，將創意飲品、街舞共同呈現，每天有飲品主題的策展，周末還有全國街舞表演賽、演唱會、DJ秀、特色飲品體驗、文創市集和工作坊等，27日當天辦2022年的霹靂舞國手積分賽的第1站。

嘉義市文創園區上周末起舉行為期1月「舞食無刻．品生活節」。記者林伯驊／攝影
嘉義市文創園區上周末起舉行為期1月「舞食無刻．品生活節」。記者林伯驊／攝影

文化部 街舞 文創

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