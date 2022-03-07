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假日遊客多 嘉義縣議員爭取梅山太平地區設消防隊 有譜

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
目前太平地區僅1輛後勤補給車，由梅山分隊義消保養維護，但緩不濟急遇重大事故還是得由山下消防分隊馳援。圖／太平社區發展協會理事長黃淑媚提供
目前太平地區僅1輛後勤補給車，由梅山分隊義消保養維護，但緩不濟急遇重大事故還是得由山下消防分隊馳援。圖／太平社區發展協會理事長黃淑媚提供

嘉義太平雲梯是國內外知名景點，但議員陳信文指出，太平地區每年吸引成千上萬遊客到訪，至今卻未有消防分隊，梅山分隊從山下支援路程長，常錯過救援黃金時間。嘉縣消表示，太平分隊目前已完成選址，預計後年初動工。

陳信文說，太平地區遊客數多，相對救災救護件數與日俱增，發生意外通常由山下梅山分隊馳援，但單趟車程至少20分鐘，遇例假日至少40分鐘，不僅消防隊逾疲於奔命，更常錯過黃金救援時間。幾年前就傳出有遊客因送山下不及喪命。

因此陳信文近年積極在議會爭取太平地區設消防分隊，出身消防系的他表示，分隊設立後範圍可擴及山上瑞里、瑞峰等7村，不僅救災救護也可協助山域事故搜救。以嘉縣南部山域事故為例，山上有阿里山、奮起湖、大埔分隊，山下也有三和、中埔分隊，兩邊各司其職，遇重大事故也可互相支援，相得益彰。

嘉義縣消防局副局長蔡建安說，太平分隊設立依規畫順利進行，去年12月已和嘉義林管處、阿里山國家風景區等單位會勘協商，目前預計選址在太平遊客中心汙水處理廠旁，占地約500平方公尺建地，待測量後即可撥用土地。

但太平地區涉及水土保持等技術性問題，蔡建安說，太平分隊暫定後年開始先期作業後才能動工，預計編制16名人力，配2輛消防車、1輛救護車和1輛後勤車，總經費約5000萬元，分隊將定位為山域事故搜救為主、救災救護為輔。

太平社區發展協會理事長黃淑媚說，太平地區長者多，且老街商家多由木造，每年冬季和清明時分意外頻傳，目前太平雲梯周邊商家僅有1輛後勤補給車，但緩不濟急。分隊成立無異給在地居民1顆定心丸，大家都樂見。

太平雲梯去年共計44萬5545人次入園、前年53萬493人次。嘉義縣消防局統計，梅山鄉太平地區前年共發生1件火災、45件救護；去年2件火災、52件救護；今年截至昨共12件救護。

要上梅山太平雲梯得先經過162甲線梅山36灣，但這也成消防隊員救援任務中極大考驗。圖／阿管處提供
要上梅山太平雲梯得先經過162甲線梅山36灣，但這也成消防隊員救援任務中極大考驗。圖／阿管處提供
太平雲梯每年吸引萬千遊客造訪。圖／阿管處提供
太平雲梯每年吸引萬千遊客造訪。圖／阿管處提供
目前太平地區僅1輛後勤補給車，由梅山分隊義消保養維護，但緩不濟急遇重大事故還是得由山下消防分隊馳援。圖／太平社區發展協會理事長黃淑媚提供
目前太平地區僅1輛後勤補給車，由梅山分隊義消保養維護，但緩不濟急遇重大事故還是得由山下消防分隊馳援。圖／太平社區發展協會理事長黃淑媚提供

嘉義 太平雲梯

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