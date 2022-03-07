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嘉縣免費婦癌篩檢送好禮 安排女醫護下鄉服務

中央社 / 嘉義縣7日電

嘉義縣今年打造婦女保健專車，安排女性醫護人員下鄉做婦癌篩檢，設籍嘉義縣、符合免費癌篩資格婦女參加3月婦癌篩檢活動，就有機會獲得200元禮券或精美懷舊茄芷袋。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，明天3月8日是國際婦女節，衛生局邀請30歲以上婦女朋友踴躍參加「守護健康愛自己」婦癌免費篩檢活動，凡設籍嘉義縣符合篩檢資格者參加3月婦癌篩檢活動，就有機會參加抽獎獲得200元禮券或精美懷舊茄芷袋。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，嘉義縣打造婦女保健專車，到各村里為婦女免費婦癌篩檢，安排女性醫護人員服務。若女性朋友到各鄉鎮市的衛生所看診，也可以要求女性護理師協助癌篩檢查。

趙紋華說，凡設籍嘉義縣30歲以上婦女，每年可免費做1次子宮頸抹片檢查，40至44歲且二親等以內血親曾患乳癌及45至69歲的婦女，每2年1次免費乳房攝影篩檢。3月參加癌篩相關抽獎訊息可至嘉義縣衛生局網站及各鄉鎮市衛生所洽詢。

另外，為表彰婦女辛勞，縣府也舉辦慶祝活動，明天（8日）只要是女性乘客搭乘縣公車全部路線一律免費，歡迎全國女性朋友搭乘公車暢遊嘉義景點。

嘉義 衛生局 醫護人員

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