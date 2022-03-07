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不向命運低頭 天生失聰攝影師嘗試生命無限可能

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
外號「黑熊」戴政輝不被天生的身體障礙所限制，不斷嘗試生命的無限可能。記者李宗祐／攝影
外號「黑熊」戴政輝不被天生的身體障礙所限制，不斷嘗試生命的無限可能。記者李宗祐／攝影

外號「黑熊」的42歲專業攝影師戴政輝是名先天性重度聽覺障礙者，兩耳損失都超過100分貝，小時候在父母耐心引導，戴上助聽器，現能夠和一般人侃侃而談；他總是熱情學習新事物，具有電腦、餐飲甚至還考上水上救生員證照，曾完成徒步環台，出國自由行還能當導遊，不斷嘗試生命的無限可能。

戴政輝出生時父母還不知道他天生聽障，直到2歲時帶到美國醫師檢查確定天生失聰且是重度聽障，但父母並不放棄，媽媽自學從小教他唇語，還經常抓著他的手指伸進媽媽口腔深處感受喉嚨聲帶，為了教他發音媽媽聲帶也因此受損，但戴政輝也逐漸有了與人溝通的語言能力，從幼稚園開始就和一般生一齊學習。

國中時被分配到升學班，因為聽障，沒有同學願意接近他，下課故意將他助聽器拔走，氣得和同學打架，結果一起被處罰，回家常常躲在棉被裡哭，戴政輝說，這是人生中最黑暗的階段，但他沒怪同學，因為他們也很無知。

嘉義高中後考上靜宜大學資訊管理系，發現不是自己喜歡的學系辦休學，休學期間陸續考取電腦、餐飲服務、中餐烹飪以及水上救生員等證照。他笑著說，想到什麼就去做什麼，考證照只是為了證明「我會」。

重考上嘉義大學生物資源學系後自取綽號稱「黑熊」，他又於南華大學建築與景觀設計系研究所進修碩士。2015年獨自85天完成徒步環島創舉。

戴政輝說，由於對色彩敏銳與善於觀察，接觸攝影後覺得是個很適合自己的一個工具，他愛上拍照，喜歡憑著自己的感覺、節奏，以旁觀者記錄下每一個真實的情況，感受到什麼就拍。

他人生的第一次攝影展在友人的咖啡店以「純粹」為題展出黑白照片。此後陸續在嘉義市展出「邁向紀實攝影的道路」、台大醫院新竹分院「純粹：向紀實攝影致敬」、高雄基督教醫院「純粹・黑白世界」等，也參加攝影比賽獲得不錯成績。

戴政輝常單獨出國自由行包括日本、新加坡、美國、法國等多個國家，他說喜歡一個人在陌生的城市裡逛，感受到什麼就拿起相機拍下自己想要的畫面。

好奇聽障的他如何突破語言隔閡與外國人溝通？他說，人與人溝通語言不是重點，只要臉皮厚敢溝通即使比手畫腳、表情、肢體語言都是溝通方式，還有手機很方便，像買車票有優惠，就把這訊息拍下來，然後拿給售票員看，或者手機Google也有翻譯可以運用。溝通有許多方法，語言只是當中一項，重點是厚臉皮、敢表達就對了！

戴政輝常出國自由行喜歡一個人在陌生的城市裡逛，感受到什麼就拿起相機拍下自己想要的畫面。圖／戴政輝提供
戴政輝常出國自由行喜歡一個人在陌生的城市裡逛，感受到什麼就拿起相機拍下自己想要的畫面。圖／戴政輝提供
戴政輝（右）全家福照片。圖／戴政輝提供
戴政輝（右）全家福照片。圖／戴政輝提供

攝影比賽 語言 嘉義

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