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台南古都馬聲援烏克蘭 日媒競相報導

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
即將在台南市登場的台灣國際蘭展，將會設置烏克蘭國旗蘭花專區，展示花農運用奈米科技渲染技術產出的烏克蘭國旗雙色蘭花 。圖／台南市政府提供
即將在台南市登場的台灣國際蘭展，將會設置烏克蘭國旗蘭花專區，展示花農運用奈米科技渲染技術產出的烏克蘭國旗雙色蘭花 。圖／台南市政府提供

台南市政府昨天舉辦的古都國際半程馬拉松，跑友齊聚聲援烏克蘭，獲得日本共同通信社等多家媒體報導，市長黃偉哲今天表示，支援烏克蘭是全球共同普世價值，很感謝日本媒體大幅報導，表示將登場的台灣國際蘭展，將會設置烏克蘭國旗蘭花專區。

台南市政府新聞處今天表示，有日本共同通信社、北國新聞、熊本新聞、福島民報、神戸新聞、東京新聞等多家媒體，在報導中，描述了當天有1萬5千多名參賽民眾在手腕或號碼布上貼著烏克蘭國旗貼紙以表示對烏克蘭的聲援，同時也刊出大會起跑區投影著烏克蘭國旗的照片，以及介紹這項比賽去年因為疫情停辦，但今年防疫有成，第3劑疫苗也在施打中，因此能如期辦理。

黃偉哲說，呼應並聲援烏克蘭為自由民主而奮鬥的精神，市府特別安排以鳴笛取代鳴槍，手拿象徵和平的向日葵作為開場，並製作烏克蘭國旗貼紙分發給跑友，透過這樣的安排，傳達自由民主是大家共同追求的價值、和平反戰是大家共同的願望。

黃偉哲表示，台南對烏克蘭的聲援不僅只馬拉松，即將在3月底登場的台灣國際蘭展，也將會設置烏克蘭國旗蘭花專區，展示花農運用奈米科技渲染技術產出的烏克蘭國旗雙色蘭花，希望能祈願烏克蘭戰事早日平息、世界和平長存。

烏克蘭 國旗 台南

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