快訊

紐時：美國考慮將承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭

讓台積電飛更高是好事嗎？談半導體產業的資源分配失衡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林家扶頒發500萬助學金 助學有成吳瓊文考取台大

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣議會副議長蘇俊豪(右二)表揚考取台大的吳瓊文(左二起)，與考上美髮時尚造型乙級證照的郭乃華、朱君芊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議會副議長蘇俊豪(右二)表揚考取台大的吳瓊文(左二起)，與考上美髮時尚造型乙級證照的郭乃華、朱君芊。記者蔡維斌／攝影

狂賀！雲林家扶中心貼滿祝賀紅榜，原來是受扶學生「文武雙全」，吳瓊文以希望入學方式錄取台灣大學中文系，另外就讀環球科大時尚造形系郭乃華、朱君芊也考取美髮乙級證照，今天接受雲林縣長張麗善表揚，並當場現藝為縣長美甲，家扶也同時頒發年度助學達約500萬元共436名家扶學子受惠，使表揚現場溫馨熱鬧。

縣長張麗善親自將平板、美容美髮工具箱送給績優學子，並為孩子穿上圍裙工作服，象徵給孩子工作能量，勉勵逆境中更要勤學不懈。張麗善也特別感謝雲科大錫工藝黃淑蘭老師，春節期間在台中舉辦師生錫雕工藝聯展，義賣所得近十萬元全數以「認購人」名義捐作助學金。

助學金頒發典禮，副議長蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠及鎮代主席林嘉弘也共襄盛舉，聆聽美髮設計師Ryan分享創業經歷。榮獲乙級證照的郭乃華、朱君芊更與Ryan現場為來賓設計髮型、修眉和做美甲，展現所學，手藝精巧驚艷全場。

今天頒發264位大專生每人一萬五千元、高中職172位每人六千元，共發出499萬2千元助學金。蘇俊豪及丁學忠、林嘉弘代表感謝在疫情衝擊，各界善心不減，踴躍捐獻，讓家扶每學期能夠維持核發近500萬元助學金，相當不易，也讓弱勢孩子可安心上學。

家扶副主委李萬吉與施松吉稱讚孩子文武雙全非常「將才」，四湖鄉文生高中畢業的吳瓊文更是甄選考取台灣大學中文系。吳瓊文對語言方面特別感興趣，文字創作也很有熱忱，參加許多散文寫作和小說寫作比賽經常獲獎，在學習和比賽過程中不斷進步成長，令人欣慰。

雲林家扶中心感謝錫工藝老師黃淑蘭及彰化圓夢行善團、盛記預拌混凝土、世界華人工商婦女企管協會大台中市分會、雲林家扶委員會及眾多善心人士與企業挹注助學金，讓弱勢孩子也能創造理想的願景。

雲林家扶學子郭乃華為虎尾鎮代會主席林嘉弘修眉。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶學子郭乃華為虎尾鎮代會主席林嘉弘修眉。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶學子朱君芊為縣長張麗善(右)做美甲。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶學子朱君芊為縣長張麗善(右)做美甲。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶頒發助學金近500萬元。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶頒發助學金近500萬元。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善

延伸閱讀

國內第1家豆皮工廠 種植到生產1條龍獲國際雙認證

台一線噪音伴學36年 雲林僑和國小裝氣密窗隔音

雲林國一女生好幸福 免費9價HPV疫苗今起到校施打

復刻時代感 虎尾建國眷村改頭換面10月亮相

相關新聞

病媒蚊蟲侵襲牛豬與民眾危機升高 留意防疫與消毒防蟲

近來氣溫變化大，冷暖空氣交替蚊蟲等節肢動物易孳生，吸血蚊蟲叮咬易牛、豬與人體導致日本腦炎、牛流行熱等疾病發生，造成養畜戶...

邀歌手大台南會展中心首演 市府3/19/辦壓力測試演唱會

台南高鐵特定區大台南會展中心宣布於3月19日晚上6點舉辦「創，台南」壓力測試演唱會，開放超過2500多名歌迷進場觀看。市...

不向命運低頭 天生失聰攝影師嘗試生命無限可能

外號「黑熊」的42歲專業攝影師戴政輝是名先天性重度聽覺障礙者，兩耳損失都超過100分貝，小時候在父母耐心引導，戴上助聽器...

台南古都馬聲援烏克蘭 日媒競相報導

台南市政府昨天舉辦的古都國際半程馬拉松，跑友齊聚聲援烏克蘭，獲得日本共同通信社等多家媒體報導，市長黃偉哲今天表示，支援烏...

雲林家扶頒發500萬助學金 助學有成吳瓊文考取台大

狂賀！雲林家扶中心貼滿祝賀紅榜，原來是受扶學生「文武雙全」，吳瓊文以希望入學方式錄取台灣大學中文系，另外就讀環球科大時尚...

每37分鐘1女患乳癌 嘉縣婦癌篩檢抽獎還送禮券

3月8日是國際婦女節，嘉義縣衛生局長趙纹華邀請鄉親踴躍參加「守護健康 愛自己」婦癌篩檢活動，凡設籍嘉義縣符合篩檢資格者參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。