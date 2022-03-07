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雲林家扶頒發500萬助學金 助學有成吳瓊文考取台大
狂賀！雲林家扶中心貼滿祝賀紅榜，原來是受扶學生「文武雙全」，吳瓊文以希望入學方式錄取台灣大學中文系，另外就讀環球科大時尚造形系郭乃華、朱君芊也考取美髮乙級證照，今天接受雲林縣長張麗善表揚，並當場現藝為縣長美甲，家扶也同時頒發年度助學達約500萬元共436名家扶學子受惠，使表揚現場溫馨熱鬧。
縣長張麗善親自將平板、美容美髮工具箱送給績優學子，並為孩子穿上圍裙工作服，象徵給孩子工作能量，勉勵逆境中更要勤學不懈。張麗善也特別感謝雲科大錫工藝黃淑蘭老師，春節期間在台中舉辦師生錫雕工藝聯展，義賣所得近十萬元全數以「認購人」名義捐作助學金。
助學金頒發典禮，副議長蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠及鎮代主席林嘉弘也共襄盛舉，聆聽美髮設計師Ryan分享創業經歷。榮獲乙級證照的郭乃華、朱君芊更與Ryan現場為來賓設計髮型、修眉和做美甲，展現所學，手藝精巧驚艷全場。
今天頒發264位大專生每人一萬五千元、高中職172位每人六千元，共發出499萬2千元助學金。蘇俊豪及丁學忠、林嘉弘代表感謝在疫情衝擊，各界善心不減，踴躍捐獻，讓家扶每學期能夠維持核發近500萬元助學金，相當不易，也讓弱勢孩子可安心上學。
家扶副主委李萬吉與施松吉稱讚孩子文武雙全非常「將才」，四湖鄉文生高中畢業的吳瓊文更是甄選考取台灣大學中文系。吳瓊文對語言方面特別感興趣，文字創作也很有熱忱，參加許多散文寫作和小說寫作比賽經常獲獎，在學習和比賽過程中不斷進步成長，令人欣慰。
雲林家扶中心感謝錫工藝老師黃淑蘭及彰化圓夢行善團、盛記預拌混凝土、世界華人工商婦女企管協會大台中市分會、雲林家扶委員會及眾多善心人士與企業挹注助學金，讓弱勢孩子也能創造理想的願景。
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