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每37分鐘1女患乳癌 嘉縣婦癌篩檢抽獎還送禮券

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
歡慶38婦女節，嘉義縣政府衛生局籲婦女定期檢查「婦癌」。
歡慶38婦女節，嘉義縣政府衛生局籲婦女定期檢查「婦癌」。

3月8日是國際婦女節，嘉義衛生局長趙纹華邀請鄉親踴躍參加「守護健康 愛自己」婦癌篩檢活動，凡設籍嘉義縣符合篩檢資格者參加3月婦癌篩檢活動，就有機會參加抽獎獲得200元禮券或精美懷舊茄芷袋。

趙紋華說明，凡設籍嘉義縣、30歲以上婦女，每年可免費子宮頸抹片檢查、45到69歲或40到44歲二等親內曾患有乳癌的婦女每2年1次乳房攝影篩檢，生活忙碌也別忘了養成「早期篩檢、早期發現、早期治療」的正確觀念，守護自己的健康就是守護全家人的幸福。

另，依據國民健康署癌症資料，子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率，每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率，從未參與子宮頸抹片篩檢者罹癌風險是定期篩檢3.7倍；最新資料顯示，新診斷乳癌個案數為1萬4217人，乳癌已是婦女癌症發生率第1位，換言之約每37分鐘就有1名婦女罹患乳癌。

縣長翁章梁表示，嘉義縣今年已完成新婦女保健專車打造，未來將持續以行動醫療及村里設站方式將服務送到村里，癌症業務是縣政重要工作之一，提醒鄉親只要積極做到三步驟「及早預防、發現、治療」，癌症是可治癒的疾病，透過定期篩檢及規律的生活型態-健康飲食與規律運動就能擁有健康。

相關抽獎訊息可至嘉義縣衛生局網站及各鄉鎮市衛生所洽詢。

嘉義 乳癌 衛生局

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