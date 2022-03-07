強化台南海安地下街停車場通訊 添購無線電機組救災

台南市海安路地下停車場，地下兩層樓可停放1千輛轎車，萬一發生汽車火災，會產生大量濃煙及大火，對於置身地下停車場的民眾及現場搶救的消防人員，相當危險。台南市消防局今天說，面對地下層火災搶救，消防局購置新的移動式中繼固定台等無線電設備，強化通訊功能及時救災。

中西區海安路商圈設置「海安路地下停車場」B1及B2地下兩層停車場，總計設置超過1000席停車格位，提供附近商圈及例假日外來觀光客停車使用，目前使用率節節上升，平日使用率接近7-8成，例假日期間更常見車輛排隊等待進場情景。

萬一發生汽車火警，地下停車場B1及B2必會產生濃煙密布及陷入火海，對於置身地下停車場的民眾及現場搶救的消防人員，相當危險，面對地下層火災搶救，無線電通訊訊息的接收及傳送更顯重要。

為解決此問題，消防局2月底新購置移動式同頻中繼台，改裝成同頻中繼固定臺，裝置於管理室24小時提供救災使用，並改裝3組攜帶式無線電機組，提供給大隊及分隊使用，如遇到災害時，隨時攜帶前往，連接地面無線電通訊連接口，就可接收地下B1及B2發出訊息及同時可與119救指中心互傳訊息。