病媒蚊蟲侵襲牛豬與民眾危機升高 留意防疫與消毒防蟲

近來氣溫變化大，冷暖空氣交替蚊蟲等節肢動物易孳生，吸血蚊蟲叮咬易牛、豬與人體導致日本腦炎、牛流行熱等疾病發生，造成養畜戶嚴重損失、威脅人體健康；台南是養豬及養牛大市，產量都名列前茅，市府今天呼籲農民加強各項防疫消毒工作，以維人畜健康，民眾也要留意防止蚊蟲叮咬。

農業局局長李建裕表示，日本腦炎是人畜共通傳染病，豬隻是日本腦炎病毒宿主，並由三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為媒介進行傳播；呼籲不論是新豬或經產母豬，除基礎防疫每年應至少補強一劑疫苗，才能提高免疫覆蓋率並有效預防。

另病媒蚊易孳生水稻田、灌溉溝渠、濕地、積水容器等處，民眾也應加強周遭溝渠疏通、池塘、大型容器等積水處環境清潔，養豬業者並應落實場內防疫消毒工作、吊掛捕蚊燈、加裝紗窗紗門。

動保處指出，台南是重要乳牛養殖及牛乳、牛肉生產地。提醒養牛戶必須落實消毒、疏通溝渠、吊掛足量燈捕蚊具並避免場內糞肥堆積等牧場防疫措施，也請養牛戶按時進行牛流行熱疫苗補強工作。同時每周派遣防疫消毒車至柳營酪農專業區周邊公共區域之道路消毒，協助農戶減少環境中病媒蚊蟲數量。確實完成防疫工作才能避免節肢動物媒介牛隻疾病，減少牧場經濟損失以維護牛隻健康及產業發展。