台南港濱公園闢遊戲場 主題用票選貼心設遮蔭

台南市政府在港濱公園內開闢1處面積近1公頃的特色遊戲場，首次經由家長陪孩子參與工作坊，再票選出以「深海歷險趣」為主題，市府並依家長建議增加遮蔭設計，盼成示範場域。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，港濱公園面積近10公頃，是市民休閒散步運動使用頻率很高的城市公園，市府順應社會興起的特色遊戲場風潮，特別選定在園區內開闢1處面積約1公頃，具有創意、啟發性的共融式遊具遊戲場，並由民意參與規劃設計。

台南市工務局長蘇金安表示，因南部天氣夏季酷熱，考量遊戲場基地環境濱海西曬，為免除小朋友受夏天豔陽威脅，相關遊樂設施西側在遊具安全規範下，專業設計採自然植生方式，除保留基地現有大樹，並增加植樹以達遮蔭效果，且在園藝技術士的精挑細選下，選擇樹型優美健康狀況優良的苗木。

蘇金安指出，目前屬適宜栽種的初春季節，已進場展開栽種養護，期待配合開幕使用時能夠綠意盎然，提供完善自然遮蔭。

他說，遊樂設施無法提供綠化環境遮蔭的部分，在設計中也會增加風帆遮蔭，還有配合「深海歷險趣」主題，在鯨魚噴泉意象區設置花灑及噴霧設施，以達到降溫效果，保護孩童在夏季不受豔陽酷曬。