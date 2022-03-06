推翻愚公移山搬沙法 濁水溪出海口治理新法讓生態現蹤

濁水溪出海口原是一片砂質裸露地，沿岸住戶「呷飯攪沙」是常態，近年水利署第四河川局在南岸麥寮段施作水、綠覆蓋後，成功復育海口生態，候鳥也現蹤；水利署長賴建信今天現勘濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程進度時指出，目前施作中的生態區年底完工，串連河堤景觀，行經水防道路「不再很無聊」有鳥、樹及賞景設施相伴。

立委蘇治芬今天與賴建信、第四河川局長李友平、前麥寮鄉長許忠富等人至濁水溪麥寮出海口現勘；蘇治芬指出，當地揚塵嚴重，水利署推翻既有工法，改以水、植栽等方式固沙，揚塵事件日確實已大幅減少。

「以前都覺得治理不了！」地方居民說，昔日作法是採強制性移沙，濁水溪夾帶的沙量大，清疏速度根本不及，這並非有用的對策，形同「愚公移山」，多年前鄉民代表許高源向鄉公所陳情，中央介入治理後終於有所改變。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜說，四河局與地方多次討論也達共識，認為「如何友善共存」才是解方，公部門以保留土地、綠帶等作法打造生態區，民間團體與民眾則有力出力協助種植植栽，把出海口「從絕望中帶出希望」。

賴建信表示，第一期工程斥資4800萬元綠化11.7公頃廢棄漁塭打造生態池、建置休憩點及停車場，並有自行車步道與碎石步道，全程就地取材，「不砍樹」維持植栽最大化，也減少外運及運輸車輛進出。

賴建信說，該工程起點為出海口至西螺鎮中沙大橋下，包括沿點的生態基地、水防道路綠景觀，西螺大橋兩側6.3公頃高灘地則形塑遊憩公園，預計12月16日完工，讓雲林訪客有理由留久一點。

「在六輕工業區旁，能做到如此很不簡單！」許忠富說，麥寮環境改善有成、活絡生態系，專家學者駐地調查更發現達200種候鳥及本土鳥類，其中不乏有東方白鸛、沙丘鶴等稀有或瀕危鳥種，賞鳥民眾深感驚奇。