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六房媽祖過爐 擲筊擇定5月14日起駕
列為國家重要民俗也是雲林縣年度宗教盛事之一的「六房媽」過爐，今年過爐日期經中華民國六房媽會在斗六大北勢股紅壇擲筊，決定在5月14日上午6點半發炮起駕，因疫情已簡化2年的萬人隨香遶境，信眾可望能如常舉行，從五間厝股的下埤頭紅壇，前往大北勢股的新紅壇。
「六房媽」沒有固定廟宇供奉，每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮分成5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉一年，每年擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動，被列為國家重要民俗，而每年媽祖搬新家、新舊爐主交接就稱為「過爐」，遶境都會吸引上萬信眾隨香。
連續2年受疫情影響，過爐儀式簡化舉辦、取消遶境，今年疫情降溫，六房媽會昨天開會討論，一致決議今年如期舉行，至於是否會簡化、取消相關活動會再公告。
經由媽祖會理事長擲筊、大北勢股爐主曾俊白持筊，確定5月14日（農曆4月14日）上午6點半發炮起駕，「六房媽」將從五間厝股下埤頭紅壇，前往大北勢股紅壇，六房媽會也呼籲，屆時參加隨香的人員或信眾，仍要全程配戴口罩。
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