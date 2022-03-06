快訊

裸照外流首發聲 謝忻堅強正能量網友讚爆

烏克蘭馬立波將再度暫時停火 當地中午開始撤平民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六房媽祖過爐 擲筊擇定5月14日起駕

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
中華民國六房媽會理事長徐萬成擲筊，今年過爐儀式擇定5月14日上午舉行，6點半發炮起駕從五間厝股下埤頭紅壇，前往大北勢股紅壇。圖／中華民國六房媽會提供
中華民國六房媽會理事長徐萬成擲筊，今年過爐儀式擇定5月14日上午舉行，6點半發炮起駕從五間厝股下埤頭紅壇，前往大北勢股紅壇。圖／中華民國六房媽會提供

列為國家重要民俗也是雲林縣年度宗教盛事之一的「六房媽」過爐，今年過爐日期經中華民國六房媽會在斗六大北勢股紅壇擲筊，決定在5月14日上午6點半發炮起駕，因疫情已簡化2年的萬人隨香遶境，信眾可望能如常舉行，從五間厝股的下埤頭紅壇，前往大北勢股的新紅壇。

「六房媽」沒有固定廟宇供奉，每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮分成5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉一年，每年擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動，被列為國家重要民俗，而每年媽祖搬新家、新舊爐主交接就稱為「過爐」，遶境都會吸引上萬信眾隨香。

連續2年受疫情影響，過爐儀式簡化舉辦、取消遶境，今年疫情降溫，六房媽會昨天開會討論，一致決議今年如期舉行，至於是否會簡化、取消相關活動會再公告。

經由媽祖會理事長擲筊、大北勢股爐主曾俊白持筊，確定5月14日（農曆4月14日）上午6點半發炮起駕，「六房媽」將從五間厝股下埤頭紅壇，前往大北勢股紅壇，六房媽會也呼籲，屆時參加隨香的人員或信眾，仍要全程配戴口罩。

國家重要民俗六房媽過爐，今年擇定5月14日上午6點半發炮起駕。圖／中華民國六房媽會提供
國家重要民俗六房媽過爐，今年擇定5月14日上午6點半發炮起駕。圖／中華民國六房媽會提供

遶境 媽祖

相關新聞

六房媽祖過爐 擲筊擇定5月14日起駕

列為國家重要民俗也是雲林縣年度宗教盛事之一的「六房媽」過爐，今年過爐日期經中華民國六房媽會在斗六大北勢股紅壇擲筊，決定在...

嘉市最大場異國市集 今年擴增49攤共辦4個周末

推廣新住民文化，嘉義市去年起舉辦多元文化市集，今年再擴大，昨天及今天在嘉市文化局前面廣場，共49攤展出各國宗教信仰和獨特...

嘉縣竹崎鹿草網路慢 議員質疑公務機關不配合建基地台

嘉義縣議員何子凡、詹婉蓁近日陸續接獲民眾反映，指竹崎或鹿草地區網路速度慢，何質疑公務機關不配合建置基地台，縣長翁章梁誓言...

台南新市地瓜裂果逾3成 將通報農委會啟動救助

台南市新市區地瓜近日收成，陸續傳出嚴重裂果，農民叫苦連天，台南市政府農業局今邀農糧署、嘉義農試所前往田區隨機開挖，發現裂...

古都馬拉松今舉辦現場向日葵飄香 由新人拿下男女冠軍

台南古都馬拉松今天一早從永華市政中心起跑，市政府特別在起跑點布置了烏克蘭意象，象徵對自由民主的支持，而今年參賽的隊伍中，...

文化公園被指遊民多 嘉義市府每天2次稽查、髒亂點暫消失了

民眾反映嘉義市文化公園、中央廣場遊民多，甚至帶腳踏車放滿家當、占據涼亭座椅，市府建設處估計，光文化公園約5、6人常駐，4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。