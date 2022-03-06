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嘉市最大場異國市集 今年擴增49攤共辦4個周末
推廣新住民文化，嘉義市去年起舉辦多元文化市集，今年再擴大，昨天及今天在嘉市文化局前面廣場，共49攤展出各國宗教信仰和獨特的祈福方法，接著還有3周末3月26日及27日、4月30日及5月1日、5月28日及29日，分別以童話、美食、服飾為主題，文化局盼搭起平台，讓多元文化交流。
文化局指出，去年僅36攤，今年報名80幾攤爆滿，考量場地空間，每周末市集都選出49攤，盡量讓不同攤主來參加，且觀察發現有外國人或移工的飲食習慣不同，可能要先禱告，有另設置座位飲食區。
文化局表示，昨天及今天的「異起祈好運」市集，讓民眾了解各國所擁有的宗教信仰和獨特的祈福方法，在祈福榜上能領異國祈福小卡，寫上心中願望，祈願心想事成；各國祈福儀式中，韓國的石頭堆是人們心願的結晶，堆疊越高代表越能實現願望，也有日本的繪馬、台灣的燒香文化等。
今天市集有例如「傑瑞叔叔千層蛋糕專賣舖」攤主劉育修為印尼新二代，展示精緻法式點心、傳統印尼甜點；申婷頡來自中國北京，為知名的藝術設計總監，以藝術家視角透過插畫展現桃城風采；
「BlingBling」攤主楊婷婷利用純手工蠟線，結合純銀飾品及天然石、半寶石等，創作帶有好運寓意的手工藝品；馬來西亞籍「體繪Pattern了了」攤主賴麗敏，以手繪紋身印度傳統節慶的角色「Henna」畫出好運圖騰，象徵吉祥與祝福等。
現場也有手作DIY，昨天老師林秀靜帶領一針一線做平安御守，逢入今年願望，今天申婷頡教學手繪製的燈籠。
文化局指出，3月26日及27日辦「異域童話趴」、4月30日及5月1日「異國美食趣」、5月28日及29日「異鄉服飾週」，每天為1場次，包括越南、印尼等國家，及在地的客家、原住民族群，有集結生活木器、手作良物、友善小農以及異國風味美食和文化，讓各族群有展現的舞臺。
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