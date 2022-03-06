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嘉縣竹崎鹿草網路慢 議員質疑公務機關不配合建基地台

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣公家機關被質疑設置基地台比例低。本報資料照片
嘉義縣公家機關被質疑設置基地台比例低。本報資料照片

嘉義縣議員何子凡、詹婉蓁近日陸續接獲民眾反映，指竹崎或鹿草地區網路速度慢，何質疑公務機關不配合建置基地台，縣長翁章梁誓言帶領嘉義轉型農工大縣起不成空話。縣府說，將持續督促電信業者改善各鄉鎮市通信品質。

何子凡說，民眾擔心基地台有輻射影響健康，但台灣或嘉義縣要發展科技業不能沒有網路，且無線網路屬民生必需，認為公務機關應率先配合建置基地台，電信法也有相關規定，指政府機關應協助設置相關管線和終端設施。

何子凡翻閱國家通訊傳播委員會資料，嘉義縣5大電信業者基地台共2701座，縣府及所屬機關土地及建築設置13座，僅占全數基地台數量的千分之4.8，批這根本就是開台灣發展「數位國家」政策大玩笑。與翁章梁立下的產業轉型、農工大縣目標自相矛盾。

詹婉蓁近日也陸續接到民眾反映手機網速慢，甚至自宅、水上娘家或鹿草服務處也常收訊不良，據NCC資料指出鹿草鄉基地台僅49座，在嘉縣各鄉鎮中敬陪末座，他認為翁章梁近年推動工農大縣，但馬稠後工業園區鄰近的鹿草鄉連訊號都不好，該如何推動轉型值得商榷。

詹婉蓁說，民眾無線網路差，常得使用有線網路分享器，但近日全台大停電，又再次凸顯基地台不足窘境，建議縣府若民眾對基地台安全有疑慮，可比照去年底四大公投案辦說明會，舒緩民眾疑慮。

縣府主管單位新聞行銷處說，目前NCC未有列管縣府所直轄之公有建物，需配合各家業者建置基地台，若有通訊品質不佳地區，NCC認為需縣府所直轄建物配合設置基地台，將協請所屬相關單位研議辦理。也持續報請NCC督促電信業者改善通訊品質。

基地台 嘉義 NCC

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