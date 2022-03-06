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台南新市地瓜裂果逾3成 將通報農委會啟動救助
台南市新市區地瓜近日收成，陸續傳出嚴重裂果，農民叫苦連天，台南市政府農業局今邀農糧署、嘉義農試所前往田區隨機開挖，發現裂果確實超過3成以上，已達到受損2成現金救助標準，將報請農委會啟動救助。
由於部分農民已採收完成，憂心日後恐無法獲得補助，對此農業局表示，會研擬相關方案，讓受損農民都能確實受到補助。
新市區種植地瓜約有300公頃，近日進入採收，農民發現採收的地瓜嚴重裂果，廠商收購量不若去年一半。
台南市政府農業局昨天接獲新市區長譚乃澄通報，今上午農業局農務科長許文耀、譚乃澄、市議員陳碧玉、嘉義農試所博士賴永昌等一行人，前往新市區大營里、港墘里及永就里地瓜田現場開挖，了解地瓜受損情況。
為求客觀，每塊田區都找三處地點，開挖發現地瓜裂果確實嚴重，有的甚至超過7成，粗估受損已超過3成以上。
賴永昌表示，造成地瓜裂果，主要是當前地瓜都已成熟，日前低溫加上豪雨吸收過多水分，天氣暖和後就爆裂，研判應與日前連續下雨，雨後天氣變暖，才會造成地瓜大量裂果。
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