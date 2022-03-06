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古都馬拉松今舉辦現場向日葵飄香 由新人拿下男女冠軍

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦。圖／市府提供
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦。圖／市府提供

台南古都馬拉松今天一早從永華市政中心起跑，市政府特別在起跑點布置了烏克蘭意象，象徵對自由民主的支持，而今年參賽的隊伍中，受矚目的是慶祝陸戰隊75周年、由退休弟兄組成的團隊，抵達終點時高唱隊歌，熱血沸騰，最後由馬拉松的長勝者周庭印及蘇鳳婷，分獲男、女組總排名冠軍。

今天一早的天候涼爽，雖然空氣品質不太好，但許多選手仍躍躍欲試，奮力跑完全程，市府體育處表示，今年大家體力良好，過程中只有一名女跑者突然肚子不適送醫，但就醫後無大礙。

市長黃偉哲今天一早也抵達現場，在開跑處鳴笛時，特別與大家一起手持烏克蘭國花向日葵，表達支持，他表示，目前烏克蘭在戰事中，藉由古都馬拉松現場的布置，大家一起祈求和平。

國內受到歡迎的馬拉松賽事之一的台南古都國際半程馬拉松，去年受到疫情影響停辦，今年捲土重來，吸引1萬5000多名跑者參與，一早現場相當熱鬧，主辦單位為呼應並聲援烏克蘭為自由民主而奮鬥的精神，特別在起跑區設置了象徵烏克蘭國旗的藍黃色投影意象及燈飾。

現場還製作烏克蘭國旗貼紙分送給入場的跑友，自行黏貼在號碼布或衣服上，鳴笛台也以烏克蘭國花向日葵做裝飾，象徵反戰；而在賽程17.5公里處補給站，還有台南知名伴手禮西井村滷味設置的聲援烏克蘭標誌。

比賽結果，周庭印以1小時9分1秒，獲男子組總排名冠軍；蘇鳳婷則以1小時19分46秒獲女子組總排名冠軍；而兩人都是在去年結婚，今年拿到冠軍，都笑說是給另一半最佳的新婚禮物。

台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦，不少陸戰隊弟兄為慶祝陸戰隊75周年參賽。圖／取自臉書
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦，不少陸戰隊弟兄為慶祝陸戰隊75周年參賽。圖／取自臉書
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦。圖／市府提供
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台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦。圖／市府提供
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦。圖／市府提供
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦。圖／市府提供
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台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦。圖／市府提供
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦。圖／市府提供
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦，不少陸戰隊弟兄為慶祝陸戰隊75周年參賽。圖／取自臉書
台南古都國際半程馬拉松賽今天舉辦，不少陸戰隊弟兄為慶祝陸戰隊75周年參賽。圖／取自臉書

烏克蘭 馬拉松 台南

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