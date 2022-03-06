文化公園被指遊民多 嘉義市府每天2次稽查、髒亂點暫消失了

民眾反映嘉義市文化公園、中央廣場遊民多，甚至帶腳踏車放滿家當、占據涼亭座椅，市府建設處估計，光文化公園約5、6人常駐，4天前起與警方等展開每天2次聯合稽查，請躺在座椅、造成髒亂者先離開；建設處指出，遊民請走後不久仍會回來，但至少告知公共空間的規矩，會和社會處研議如何治本。

建設處、警方指出，2日起每天規畫2梯次聯合稽查勤務，下午2點及晚上8點，共8天，針對遊民輔導推介安置，不得有隨意躺臥、便溺及堆置個人雜物等，導致髒亂、妨害觀瞻如；另街頭藝人表演，若噪音妨害周邊居民生活安寧，也一併依噪音管制法及社維法等規定加強稽查取締。

日前民眾反映認為公園遊民多，嚴重影響市容，市府初步了解，文化公園常見5、6人，男女性都有，年紀皆偏大，散落在公園側邊四周，包括靠近民族路的涼亭、民族路側步道，興中街側的座椅；中央廣場在停車場樓梯間等處。

建設處表示，包括警方、衛生局、環保局、社會處等聯合稽查，文化公園有遊民躺下、全身髒兮兮，會上前關心有無需要協助，也了解身分背景，當下請他收拾物品先離開，清掃現場環境、做消毒等，重點是宣導遊民如何找到相關資源，有緊急情況也可通報。

「只能請他們暫時離開！」建設處副處長羅資政說，遊民變移動式，髒亂點已有改善，但許多遊民離開家庭已久，可能也有領社會補助，問題複雜，請社會處協助後續追蹤輔導。