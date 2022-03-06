他里霧埤公園換新裝 結合歷史孵育生態環境

雲林斗南他里霧埤堰多年來沒有公共廁所與停車空間，人煙稀少、雜草叢生成治安死角，連日治時期的紀念碑都被遺忘，鎮公所施作環境改善工程去年完工啟用，石製溜滑梯、新公廁預計4月驗收後啟用，未來引進共融遊具，打造斗南後花園休閒空間。

公所表示，他里霧埤堰歷史悠久，區域內有一棵80年老榕樹及竹林、農田、水圳等田園景觀，自然生態豐富，然而因埤堰功能式微、缺少硬體公共設施及環境維護，不利民眾從事休閒因此閒置多年。

鎮長沈暉勛說，水利署水域環境改善計畫補助2000萬元，改善他里霧埤堰水環境，去年底變身「他里霧埤公園」啟用，除完成行霧吊橋修繕，也種植植栽綠化環境、興建遊憩、公廁等。

鄰近住戶說，該座公園變身後，他與太太每天黃昏都會從林子里的住家，騎自行車環遊公園至158甲綠色隧道，沿途欣賞埤堰水景觀與農村景致，深感風貌與過去大不同。

沈暉勛指出，公園內設施都已開放，石製溜滑梯目前暫時封閉至3月底，待廠商調整彎度設計、確保安全無虞後，4月重新開放。