古都馬拉松開跑1.5萬人參賽 南警動員362人交管

2022台南古都國際半程馬拉松，今天在安平區南島路登場，總計有選手共1萬5000人參賽，路跑路線跨安平區、中西區及南區，為保護跑者安全，疏導賽事帶來交通不便，台南市警局出動警、民力362名，自凌晨4點布崗，加強交通疏導，比賽於上午10點結束，過程順利。

在4個多小時賽事過程，有民眾機車於中西區府前、忠義路口拋錨，交整警察立即協助推車離開賽道，避免故障機車與選手交織造成危害；還有騎電動車的男子有緊急事情趕路，在南門路與樹林街口遇到交通管制，為避免讓對方久候，眼尖的警察同仁立即引導通過。

為兼顧賽事安全及用路人權益，南市警與市政府主辦單位召開多次協調會，確認賽事交通疏導採分段管制方式，並視賽事進行情形適時開放通行，市警隨時與市政府交控中心橫向聯繫，掌握路況，即時透過警廣及地方電台插播最新路況，空中通報結合路上警力，提醒用路人提早改道。

市警局局長方仰寧指示勤務人員，視路口交通狀況點放跑者與車流，除了期前宣導賽事交通管制措施外，並加強服務態度，引導用路人改道，兼顧賽事安全與交通順暢。賽事結束後，協助主辦單位撤除各項交通管制設施，以維護人車安全。