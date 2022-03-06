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警察辛苦她很懂 志工中隊長印4000份專屬口罩贈警
台中市第四警分局志工中隊長吳惠玲在前天與志工團隊，準備4000份四分局專屬LOGO的口罩予各內、外勤同仁，她說，自己身為警察眷屬，警察工作箇中辛苦，「比誰都還清楚」，所以委請廠商客製獨家的四分局口罩，代表對警察的認同感、歸屬感。
第四警分局長許明耀說，從去年疫情爆發至迄今，全台灣抗疫一條心，警察全力協助市府各單位執行防疫工作，對於本業打擊犯罪、維護社會秩序也未曾懈怠，感謝這段期間內許多警友、志工、地方仕紳等民間力量做警察的後盾，才能讓同仁無畏而行。另提醒民眾疫情雖逐漸趨緩，但外出仍須配戴口罩，做好防疫工作，攜手努力維護家園。
台中市第四警分局志工中隊長吳惠玲說，雖然本土疫情趨緩，但Omicron的傳播力更快，警察頻繁外出執勤，常需與不同人接觸，自我保護意識不能少，對於員警堅守崗位無私的付出，除了感謝還有滿滿的佩服。
吳惠玲形容，警察像無敵鐵金剛一樣，除了要有強健的體魄，應付繁重的工作；更要有堅強的意志，承載許多負面的能量。警察也是人，也需要受到鼓勵，這次贈送口罩舉動，無非是以行動表達對警察的支持，守護員警的健康。
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