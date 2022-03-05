底蘊、想像、分享、碰觸新世代 激盪有事青年活力

嘉義市第二屆「有事青年節」今日起一連2天，一系列音樂、市集、沙龍講座等活動激盪「有事青年」們無限創意與改變的力量。市長黃敏惠表示，「青年有事，國家就沒事」，青年的發展有無限可能，市府團隊會繼續透過設計思維，讓青年對環境有更多關注與互動，打造具全國影響力的倡議平台。

本屆有事青年節以底藴、想像、分享、碰撞4個元素呈現積木世代的樣子；透過音樂唱出青年世代的聲音，以市集展現青年生活風格，舉辦沙龍講座激發青年概念碰撞。

市長黃敏惠強調，青年有事，國家就沒事，透過設計的思維，市府從2019年起，即著手以嘉義市這座城市為場域，來培育青年願意改變創新的理念；以實踐為手段，讓自我與生命有更多對話，對環境和土地有更多的互動與關注。看到青年朋友們願意用創意，打破框架，堅持理念，令人感動。

中央廣場「音樂.市集」，邀請全國各縣市超過42攤質感市集聯手，涵蓋飲食、工藝、閱讀、選品、插畫、互動等多樣化的方式呈現，展現當代青年專精於各自領域的創意，大膽與突破精神。

文化公園「音樂.市集」裡，不管是返鄉回到嘉義，希望呈現出嘉義市的文化底蘊，或是選擇嘉義市作為創業基地，並分享自我熱愛的事情，都能感受在地青年們的無限可能。如「巴倫斯康」以老宅咖啡廳為元素的司康專賣店；「靛製所甜點工作室」主打宅配達克瓦茲、可麗露等甜點。「ChihMin器皿」，則透過二地居讓地方開創更多新的可能，讓每件器皿都有著小故事。