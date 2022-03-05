番薯故鄉的水林番薯文化節 三千人聚集焢窯烤番薯

台灣番薯故鄉的雲林縣水林番薯文化節今天登場，千人大焢窯是最大特色，一座座比人高的火窯堆起，一座比一座高，燒火材料不是瓦斯，是古老的樹枝木頭，鄉長許山埜說，番薯節不只是水林大事，也是雲林農業的大事，這天不僅可吃到特級的水林好番薯，更可聽到感人的番薯故事。

今天約有3000人參加水林番薯文化節，一年比一年人氣旺。水林鄉長許山埜說，近3年來他致力推動番薯專區已見成果，建構標準化的耕作機制，確保番薯價格和品質的穩定，並提升農民收益。

許山埜說，水林番薯品質穩定已打響品牌，連台灣經營之神的台塑前董座王永慶生前都指定要吃水林番薯，尤其最近瓊埔合作農場，經多方努力，榮獲全國第一個「全球優良農業規範認證」（GLOBAL Good Agricultural Practice），相當難得。

許鄉長說，水林番薯已不只在國內出名，更開始打國際賽，將開始進軍世界各國，為讓國人吃到水林番薯特級番薯，除了舉辦番薯文化節，更和立委蘇治芬辦公將於3月11日在立法院舉辦水林番薯全球優良農業認證推廣會。