番薯故鄉的水林番薯文化節 三千人聚集焢窯烤番薯
台灣番薯故鄉的雲林縣水林番薯文化節今天登場，千人大焢窯是最大特色，一座座比人高的火窯堆起，一座比一座高，燒火材料不是瓦斯，是古老的樹枝木頭，鄉長許山埜說，番薯節不只是水林大事，也是雲林農業的大事，這天不僅可吃到特級的水林好番薯，更可聽到感人的番薯故事。
今天約有3000人參加水林番薯文化節，一年比一年人氣旺。水林鄉長許山埜說，近3年來他致力推動番薯專區已見成果，建構標準化的耕作機制，確保番薯價格和品質的穩定，並提升農民收益。
許山埜說，水林番薯品質穩定已打響品牌，連台灣經營之神的台塑前董座王永慶生前都指定要吃水林番薯，尤其最近瓊埔合作農場，經多方努力，榮獲全國第一個「全球優良農業規範認證」（GLOBAL Good Agricultural Practice），相當難得。
許鄉長說，水林番薯已不只在國內出名，更開始打國際賽，將開始進軍世界各國，為讓國人吃到水林番薯特級番薯，除了舉辦番薯文化節，更和立委蘇治芬辦公將於3月11日在立法院舉辦水林番薯全球優良農業認證推廣會。
蘇治芬強調番薯營養價值高，希望農委會讓積極推廣，鼓勵年輕人多吃番薯，了解台灣番薯文化，番薯蘊含著許多台灣的歷史故事，例如空襲年代只有番薯簽可吃，且許多番薯達人背後感人故事，散發著番薯香，期待透過番薯故事讓年輕人也愛上番薯的美妙。
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