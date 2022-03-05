轉角遇驚喜 鑽進台南北歸仁媽廟里與七甲里探險去

「走在陌生曲折的巷弄中，每個轉角都是驚喜！」台南歸仁在地文史工作者、鄉親父老爭取，市政府文化局今明兩天主辦巷弄特色市集，邀大家走進北歸仁媽廟與七甲巷弄，來場聚落探險。

地方爭取文化局舉辦「轉來紅瓦厝𨑨迌」地方巡禮與各項活動，要活化北歸仁媽廟里與七甲里，今明兩天也在北歸仁媽廟、七甲舉辦巷弄特色市集：有知名文創、手作、美食攤位，也邀請在地青年農夫、藝術家共襄盛舉，對文創有興趣，或是想買最新鮮當季農產品，都不能錯過這場巷弄特色市集。

文史工作者許耿肇老師帶領參觀「保東窯」、「林家紅瓦厝」，為北歸仁聚落行旅、紅瓦厝巡禮解說；他指出，北歸仁的發展歷史甚早，尤其這次市集活動所在地的媽廟與七甲，古時候稱為保大地區，早在鄭氏時期就有漢人居住的紀錄，地方人文色彩濃厚，物產豐饒。

文化局表示，這次巷弄特色市集，不是只有讓人在巷弄中遊逛而已，這兩天也透過植物手作工作坊，帶大家一起走進七甲花卉園區採買，並用這些材料，完成屬於自己的植物紀念品，讓這趟聚落探險更加獨一無二。

連續兩天在媽廟朝天宮廟埕，還有邀請連續多年榮獲優等的保西國小宋江陣帶來精彩的宋江陣演出，同時邀請七甲社區媽媽土風舞、新豐高中吉他社、街頭藝人表演等，要讓整個聚落如同嘉年華般熱鬧。活動期間備有免費接駁車，自西竹圍之丘文創園區(台南市東區育樂街197號)發車，歡迎民眾一睹百年聚落豐饒的光采。