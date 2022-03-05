馬英九參加雲林國際胡蘿蔔日 吟古詩表達拔蘿蔔心情

雲林縣東勢鄉今天舉辦「2022國際台灣胡蘿蔔日」，吸引超過5千人拔胡蘿蔔，兩分多田地擠滿人，許多人全家出動，拔出各種不同顏色的胡蘿蔔，欣喜萬分，前總統馬英九也在雲林縣長張麗善陪同下一起拔蘿蔔，並以「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」古詩來表達心情。

聞名國際的雲林縣VDS活力東勢農產公司和雲林東勢鄉公所主辦的「台灣胡蘿蔔日」，今天在東勢鄉一處兩分多地的胡蘿蔔田盛大登場，現場並有特色餐車攤販分享雲林美食，雲林出身的歌手趙傳也應邀熱唱，帶動氣氛。

一早來自全國各地民眾攜家帶眷擠爆全場，很多人都想來體驗拔胡蘿蔔樂趣，入場處計數器統計有超過5千人下田，並在倒數計時後全場的人一起拔，將挑戰同一時間、同一塊田最多人一起拔胡蘿蔔的世界紀錄。

張麗善指出，胡蘿蔔是世界十大農作物之一，1987年世衞建立「世界胡蘿蔔日」宣揚胡蘿蔔的健康，每年世界各國有不同慶祝方式，英國吃胡蘿蔔餅；西班牙辦胡蘿蔔展或減價優惠；印度尼西亞則發行紀念郵票，展現胡蘿蔔對人類健康的影響力。

「VDS活力東勢」總經理王文星表示，東勢土質獨天得厚，可栽種出各種優質胡蘿蔔，近年來發展外銷深受肯定，3月是東勢胡蘿蔔產季，所以將3月第1周訂為國際台灣胡蘿蔔日，搭配後疫情深度旅遊行銷更多特色農產，展現雲林農業價值。

東勢鄉長林維戊和鄉代主席陳昭源表示，東勢VOD胡蘿汁享譽國際，希望藉由胡蘿蔔日帶動行銷東勢觀光產業，讓民眾看到胡蘿蔔就想到東勢鄉。

來自台中的林先生帶著一家大小首次體驗拔胡蘿蔔，新鮮又有趣，他說，沒想到胡蘿蔔不像白蘿蔔一拔就起來，孩子沒力拔，還得借助小鋤頭，不過拔出的胡蘿蔔有黃有紅，甚至有紫色，每拔到不同顏色，孩子就拍手叫好，相當有趣。

馬英九也首次拔胡蘿蔔，他靠雙手猛力一拔，一次拔出3顆，贏得掌聲，被問到感想，他雖沒流汗，但當場吟出「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」古詩表達心情，引來笑聲，為胡蘿蔔日增添喜氣。