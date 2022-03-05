快訊

高雄夫妻參加旅遊團雙染疫 同遊覽車已4人中鏢「座位圖曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九參加雲林國際胡蘿蔔日 吟古詩表達拔蘿蔔心情

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
前總統馬英九（左三）應邀參加國際台灣胡蘿蔔日，首次體驗拔胡蘿蔔樂趣。記者蔡維斌／攝影
前總統馬英九（左三）應邀參加國際台灣胡蘿蔔日，首次體驗拔胡蘿蔔樂趣。記者蔡維斌／攝影

雲林縣東勢鄉今天舉辦「2022國際台灣胡蘿蔔日」，吸引超過5千人拔胡蘿蔔，兩分多田地擠滿人，許多人全家出動，拔出各種不同顏色的胡蘿蔔，欣喜萬分，前總統馬英九也在雲林縣長張麗善陪同下一起拔蘿蔔，並以「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」古詩來表達心情。

聞名國際的雲林縣VDS活力東勢農產公司和雲林東勢鄉公所主辦的「台灣胡蘿蔔日」，今天在東勢鄉一處兩分多地的胡蘿蔔田盛大登場，現場並有特色餐車攤販分享雲林美食，雲林出身的歌手趙傳也應邀熱唱，帶動氣氛。

一早來自全國各地民眾攜家帶眷擠爆全場，很多人都想來體驗拔胡蘿蔔樂趣，入場處計數器統計有超過5千人下田，並在倒數計時後全場的人一起拔，將挑戰同一時間、同一塊田最多人一起拔胡蘿蔔的世界紀錄。

張麗善指出，胡蘿蔔是世界十大農作物之一，1987年世衞建立「世界胡蘿蔔日」宣揚胡蘿蔔的健康，每年世界各國有不同慶祝方式，英國吃胡蘿蔔餅；西班牙辦胡蘿蔔展或減價優惠；印度尼西亞則發行紀念郵票，展現胡蘿蔔對人類健康的影響力。

「VDS活力東勢」總經理王文星表示，東勢土質獨天得厚，可栽種出各種優質胡蘿蔔，近年來發展外銷深受肯定，3月是東勢胡蘿蔔產季，所以將3月第1周訂為國際台灣胡蘿蔔日，搭配後疫情深度旅遊行銷更多特色農產，展現雲林農業價值。

東勢鄉長林維戊和鄉代主席陳昭源表示，東勢VOD胡蘿汁享譽國際，希望藉由胡蘿蔔日帶動行銷東勢觀光產業，讓民眾看到胡蘿蔔就想到東勢鄉。

來自台中的林先生帶著一家大小首次體驗拔胡蘿蔔，新鮮又有趣，他說，沒想到胡蘿蔔不像白蘿蔔一拔就起來，孩子沒力拔，還得借助小鋤頭，不過拔出的胡蘿蔔有黃有紅，甚至有紫色，每拔到不同顏色，孩子就拍手叫好，相當有趣。

馬英九也首次拔胡蘿蔔，他靠雙手猛力一拔，一次拔出3顆，贏得掌聲，被問到感想，他雖沒流汗，但當場吟出「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」古詩表達心情，引來笑聲，為胡蘿蔔日增添喜氣。

雲林縣東勢鄉超過5千人一起拔胡蘿蔔，媽媽努力拔，小孩在旁為媽媽加油。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉超過5千人一起拔胡蘿蔔，媽媽努力拔，小孩在旁為媽媽加油。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉超過5千人一起拔胡蘿蔔，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉超過5千人一起拔胡蘿蔔，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉超過5千人一起技胡蘿蔔，全家合力拔，在旁家人一起加油。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉超過5千人一起技胡蘿蔔，全家合力拔，在旁家人一起加油。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉超過5千人一起拔胡蘿蔔，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉超過5千人一起拔胡蘿蔔，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
前總統馬英九（左三）應邀參加國際台灣胡蘿蔔日，首次體驗拔胡蘿蔔樂趣。記者蔡維斌／攝影
前總統馬英九（左三）應邀參加國際台灣胡蘿蔔日，首次體驗拔胡蘿蔔樂趣。記者蔡維斌／攝影

雲林 馬英九 張麗善

延伸閱讀

馬英九：303大停電是政策問題 院長或部長下台也沒用

國民黨中常委選舉屢傳賄選 馬、吳：黨中央應嚴查重罰

國民黨中常委選舉賄選傳聞 馬：嚴查重罰

馬英九到二二八紀念碑致意

相關新聞

馬英九參加雲林國際胡蘿蔔日 吟古詩表達拔蘿蔔心情

雲林縣東勢鄉今天舉辦「2022國際台灣胡蘿蔔日」，吸引超過5千人拔胡蘿蔔，兩分多田地擠滿人，許多人全家出動，拔出各種不同...

台南古都馬拉松明天開跑 分段、分時交通管制

2022台南古都國際半程馬拉松將於明天上午5時30分起於台南市府永華市政中心集合開跑，為配合國際認證計時，安平區各路段上...

美國學校設連雅堂紀念館誤會大 台南已有連雅堂公園

台南市議員李啟維質疑台南美國學校舊址要設立連雅堂紀念館？台南市府工務局說明是誤會一場，但台南市確實有一座連雅堂公園，位在...

做公益行古禮 40名寶寶抓周保平安

嘉義市兒童福利服務中心上午舉辦第四屆「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓周活動，40名寶寶穿戴狀元帽及平安虎圍兜開心體驗抓周...

台南白河木棉花季 今在林初埤木棉花道登場到20日

台南白河「111年木棉花季」活動今天在林初埤木棉花道開幕，台南市長黃偉哲、副市長戴謙先後出席與民眾欣賞花海大道。黃偉哲表...

台南美國學校設連雅堂紀念館？綠民代痛批 市府：誤會

台南市議員李啟維表示，位在開元路美國學校雖大部分已拆除，但是還能保有一點歷史建物，讓一些曾經在此生長的美國朋友來台灣到此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。