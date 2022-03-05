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台南古都馬拉松明天開跑 分段、分時交通管制

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市府表示，賽事開放府前路與府前四街口、府前建平路口及永華建平路口等3處賽事檢疫入口實施選手檢疫措施，請選手提早抵達會場。記者邵心杰／翻攝
台南市府表示，賽事開放府前路與府前四街口、府前建平路口及永華建平路口等3處賽事檢疫入口實施選手檢疫措施，請選手提早抵達會場。記者邵心杰／翻攝

2022台南古都國際半程馬拉松將於明天上午5時30分起於台南市府永華市政中心集合開跑，為配合國際認證計時，安平區各路段上午4時30分至10時實施分段、分時管制，台南市警局指出，屆時，各重要路口實施交通疏導管制，並視現場車流點放車輛通行，兼顧跑者賽道通暢及用路人權益。

台南市警四分局指出，賽事將使用安平區中華西路、南島路、永華路、建平路、健康路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、文平路、平通路、國平路等路段做為賽道。屆時各路段上午4時30分至10時實施分段、分時管制。

市府表示，賽事開放府前路與府前四街口、府前建平路口及永華建平路口等3處賽事檢疫入口實施選手檢疫措施，請選手提早抵達會場，並可將車輛停放於市府周邊建平12街停車場、建平15街停車場、建平8街停車場、停2停車場、永華運動中心、府前路停18停車場或家樂福停車場，省時又便利。

另騎乘機車的朋友可將車輛停放於市府周邊永華路、府前路人行道路段，也可停放在永華運動中心再步行前來。

此外，台南市警二分局轄區賽事期間也將進行交通管制，管制範圍如下：中華西路雙向封閉(南島路至府前路)、府前路雙向封閉(中華西路至西門路)、府前路南側西向東單向封閉(西門路至南門路)、南門路西側北向南單向封閉(府前路至健康路)、健康路北側東向西單向封閉(南門路至健康路)。

警方指出，明天上午5時30分至6時40分管制期間，視狀況開放車輛通行，呼籲駕駛人行經該路段時請配合減速慢行或提前改道，勿任意違規停車，並遵守員警指揮疏導。

2022台南古都國際半程馬拉松明天上午5時30分起於台南市府永華市政中心集合開跑，安平區各路段上午4時30分至10時實施分段、分時管制。記者邵心杰／翻攝
2022台南古都國際半程馬拉松明天上午5時30分起於台南市府永華市政中心集合開跑，安平區各路段上午4時30分至10時實施分段、分時管制。記者邵心杰／翻攝

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