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美國學校設連雅堂紀念館誤會大 台南已有連雅堂公園
台南市議員李啟維質疑台南美國學校舊址要設立連雅堂紀念館？台南市府工務局說明是誤會一場，但台南市確實有一座連雅堂公園，位在北區臨安路、海安路口，目前正進行整修中。
工務局表示，針對市議員李啟維今天提出市府在美國學校設立連雅堂紀念館一事，是因公園例行性修繕，最近開元振興公園及連雅堂公園整修工程為同一標案，因此在工程告示牌上都會註明，可能因此遭到議員誤會，設立連雅堂紀念館一事，實屬子虛烏有。
工務局說，為維護公園品質與民眾使用上安全、舒適，都會做例行性修繕。目前正辦理開元振興公園及連雅堂公園整修工程，其中，開元振興公園整修包含活動中心後方步道整修、既有溜冰場修繕、中央廣場地坪修繕、園區部分排水改善及既有廁所排氣改善等。
至於連雅堂公園的部分為外圍步道修繕及排水改善，工程總經費經費650萬元，已於2月開工，目前施工中，兩座公園預計5月全部完工。台南公園內也有連雅堂銅像。連雅堂本名連橫，是出生台南的歷史學家，著有「台灣通史」，是前副總統連戰的祖父。
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