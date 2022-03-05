美國學校設連雅堂紀念館誤會大 台南已有連雅堂公園

台南市議員李啟維質疑台南美國學校舊址要設立連雅堂紀念館？台南市府工務局說明是誤會一場，但台南市確實有一座連雅堂公園，位在北區臨安路、海安路口，目前正進行整修中。

工務局表示，針對市議員李啟維今天提出市府在美國學校設立連雅堂紀念館一事，是因公園例行性修繕，最近開元振興公園及連雅堂公園整修工程為同一標案，因此在工程告示牌上都會註明，可能因此遭到議員誤會，設立連雅堂紀念館一事，實屬子虛烏有。

工務局說，為維護公園品質與民眾使用上安全、舒適，都會做例行性修繕。目前正辦理開元振興公園及連雅堂公園整修工程，其中，開元振興公園整修包含活動中心後方步道整修、既有溜冰場修繕、中央廣場地坪修繕、園區部分排水改善及既有廁所排氣改善等。